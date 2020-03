W czasie kwarantanny może tak... webinar?

W dobie koronakryzysu warto, jeśli możemy, poświęcić nieco czasu na te działania na które zwykle go nam brakło.

E-kursy i webinary są taką opcją. Dla zainteresowanych z nową ofertą wyszły Towarzystwa Biznesowe, które właśnie ruszyły z cyklem webinarów.

Jak mówi Maciej Gnyszka, prezes Towarzystw Biznesowych:

W dobre koronakryzysu skupiamy się na tym, by wirtualnie sieciować (muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tego jak poprzez wirtual ludzie mogą się poznawać i kooperować) i rozwijać (wiedzą i inspiracją) polskich przedsiębiorców.

Jak „sieciować” z Towarzystwami? Można na dwa sposoby: webinarami (www.towarzystwabiznesowe.pl) i uczestnictwem w Towarzystwach Biznesowych (https://www.tbkalendarz.pl/euczestnictwo) oraz społeczności Polski Ślad (www.PolskiSlad.pl).

Jak wyjaśnia Gnyszka:

Każdą z tych rzeczy możemy promować afiliacyjnie, tzn. stworzyć Państwu panel w naszej wtyczce afiliacyjnej, by mogli Państwo - bez względu na to czy w publikacjach na portalach, czy na w kanałach social mediowych - posługiwać się linkiem partnerskim i zliczać konwersje. Mechanizm jest prosty i oparty o cookiesy. Klient z ciasteczkiem od Państwa jest już przypisany do Państwa.