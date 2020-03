Prezydent: program pomocy dla gospodarki będzie modyfikowany

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział w czwartek, że program pomocy dla gospodarki w związku z epidemią koronawirusa może ulec modyfikacjom. Jeżeli będzie to konieczne, to program ulegnie wzmocnieniu i intensyfikacji - zadeklarował.

Uczynimy wszystko, co tylko możliwe, żeby w jak największym stopniu Polskę i nasz poziom życia zabezpieczyć przed skutkami tego, co w tej chwili się dzieje. Wszystko, dosłownie wszystko. Będziemy szukali wszelkich możliwych rozwiązań ku temu; dzisiaj zakładamy program, ale oczywiście on może ulegać modyfikacjom i będzie ulegał - jeżeli to będzie konieczne, wzmocnieniu, intensyfikacji, zwiększeniu. Musimy być elastyczni - powiedział prezydent w czwartek po zakończeniu posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.