Szumowski: Polacy respektują warunki kwarantanny

Ponad 99 proc. z 32 tys. skontrolowanych przez policję osób przestrzega kwarantanny - poinformował w czwartek minister zdrowia Łukasz Szumowski.

„Działania polskiej policji, funkcjonariuszy kontrolujących osoby w kwarantannie, przebiegają niezwykle sprawnie, za co dziękuję funkcjonariuszom i sanepidowi - służbom sanitarnym. 32 tysiące osób było skontrolowanych i znowu te dane potwierdzają się dzień po dniu - ponad 99 proc. (osób) było obecnych w miejscu kwarantanny. To znaczy, że to naprawdę działa i naprawdę Polacy respektują warunki kwarantanny” - powiedział Szumowski w czwartek na konferencji prasowej.

Dodał, że ZUS uzyska dostęp do list osób w kwarantannie, aby urzędnicy ZUS mogli zweryfikować osoby mające otrzymać zasiłki.

W Polsce dotychczas ponad 57 tysięcy osób objętych jest kwarantanną. Zakażenie koronawirusem stwierdzono u 325 osób, pięcioro chorych zmarło.

PAP/kp