Rządząca Paryżem lewica w ramach troski o zdowie mieszkańców chce całkowicie zakazać wjazdu do miasta pojazdom z silnikiem Diesla. Na początek zakaz ma obowiązywać w ścisłych granicach miejskich. Do 2020 roku auta napędzane dieslem nie wjadą również do przedmieść Paryża ani nawet na jego obwodnice.