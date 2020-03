WHO: w Europie już więcej zakażeń niż w Chinach

W czterech krajach UE najbardziej dotkniętych epidemią: we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Francji, odnotowano dotąd łącznie ponad 85 tys. zakażeń koronawirusem, czyli więcej niż w Chinach - wynika z najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Na całym świecie zarejestrowano prawie 250 tys. infekcji SARS-CoV-2 oraz ponad 10 tys. zgonów

Gwałtownie i nieustająco zwiększa się liczba zakażeń koronawirusem w Europie. W czterech krajach UE najbardziej dotkniętych epidemią: we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Francji, odnotowano dotąd ponad 85 tys. zakażeń koronawirusem, czyli więcej niż w Chinach. W Państwie Środka od wybuchu epidemii w grudniu 2019 r. wykryto bowiem 81 tys. zachorowań.

W całej Europie liczba zakażeń SARS-CoV-2 w piątek rano przekroczyła już 110 tys. i nadal rośnie. Z uwagi na tempo wzrostu infekcji wydaje się, że nasz kontynent nie osiągnął jeszcze szczytu zachorowań z powodu Covid-19.

We Włoszech, gdzie jest najbardziej dramatyczna sytuacja, zarejestrowano już ponad 41 tys. infekcji. Liczba zgonów w tym kraju wzrosła do ponad 3,4 tys. i jest już większa, niż była w Chinach, gdzie zmarło dotąd 3248 pacjentów. Minionej doby liczna zakażeń we Włoszech zwiększyła się o ponad 4 tys. i była dwukrotnie większa niż dzień wcześniej.

Kolejnym krajem najbardziej dotkniętym w Europie koronawirusem jest Hiszpania - odnotowano tam ponad 18 tys. zakażeń oraz ponad 830 zgonów. W Niemczech jest już prawie 15,5 tys. przypadków i 44 zgony. Z kolei we Francji odnotowano 11 tys. zakażeń i 372 zgony.

W Polsce liczba zakażeń wzrosła w piątek rano do 367 przypadków, w tym 12 nowych infekcji; mamy na razie pięć zgonów. Początkowo były to infekcje zawleczone z innych krajów, ostatnio coraz częściej dochodzi do zakażeń wewnątrzkrajowych, czyli tzw. poziomych - podkreślił w piątek rano wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Zwiększa się też liczba zakażeń w innych krajach, głównie poza Azją. Według WHO, na całym świecie zarejestrowano prawie 250 tys. infekcji SARS-CoV-2 oraz ponad 10 tys. zgonów. Poza Europą najtrudniejsza sytuacja jest w Iranie, gdzie zarejestrowano 18,5 tys. zakażeń oraz 1,3 tys. zgonów.

Światowa Organizacja Zdrowia zwraca uwagę, że kluczowe znaczenie w powstrzymaniu pandemii ma przerwanie transmisji zakażeń.

ZOBACZ TEŻ: Nowa mapa. Koronawirus na cyfrowej mapie Polski

ZOBACZ TEŻ: Nowa mapa koronawirusa na świecie. Tym razem od Microsoftu

ZOBACZ TEŻ: MAPA LIVE! Śledź rozwój epidemii koronawirusa na żywo

PAP, mw