Bank Pekao: Zmiany w transakcjach bez PIN

Bank Pekao zwiększa wysokość limitu dla transakcji zbliżeniowych bez PIN. Od dzisiaj klienci banku nie muszą potwierdzać kodem PIN płatności zbliżeniowych do 100 zł. Sieć Biedronka, jeden z największych klientów Pekao w zakresie akceptacji kart, z ponad 3 tys. sklepów, też jest już gotowa do obsłużenia podwyższonego limitu transakcji. Są to kolejne działania banku mające na celu wspomaganie profilaktyki rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Bank Pekao przywiązuje szczególną wagę do bezpieczeństwa swoich klientów. Ograniczenie korzystania z gotówki oraz dotykania ogólnodostępnych powierzchni w miejscach publicznych może realnie zminimalizować ryzyko zachorowania na COVID-19. Wychodząc naprzeciw klientom instytucje finansowe, w tym Bank Pekao, zdecydowały się na podwyższenie limitu transakcji bezstykowych. Dzięki temu można dokonywać płatności zbliżeniowych do kwoty 100 zł bez podawania kodu PIN, a więc bez konieczności bezpośredniego dotykania terminala. Do tej pory limit ten wynosił 50 zł, a każda transakcja powyżej tej kwoty wymagała zatwierdzenia PIN-em.

Jak mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor Departamentu Zarządzania Ofertą i Segmentami Klientów w Banku Pekao:

Bezpieczeństwo naszych klientów zawsze było dla nas najważniejsze. Dzięki podwyższeniu limitu kwoty transakcji zbliżeniowych bez podawania kodu PIN, realnie ograniczamy bezpośredni kontakt naszych klientów z terminalem płatniczym, a tym samym mamy szansę zmniejszyć ryzyko zakażenia koronawirusem

Aby w pełni cieszyć się nowym rozwiązaniem, do nowego limitu dostosowane muszą być również terminale płatnicze w sklepach. W zakresie obsługi terminali Bank Pekao jest już przygotowany do wdrożenia. Jednym z klientów Pekao w zakresie akceptacji kart jest sieć Biedronka, w której wszystkie sklepy są już gotowe do obsłużenia transakcji z limitem w wysokości 100 zł.

Podwyższona kwota transakcji dotyczy kart do kont osobistych oraz kart kredytowych. Klienci nie muszą podejmować żadnych działań, aby zacząć korzystać z tego udogodnienia. Limit zostanie przyznany automatycznie wszystkim klientom Banku Pekao. Ci, którzy nie posiadają karty płatniczej do konta, mogą zamówić ją całkowicie zdalnie, korzystając z nowego serwisu bankowości internetowej Pekao24.