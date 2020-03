KIR wprowadza podpisy elektroniczne w chmurze

W pełni zdalnie można uzyskać podpis elektroniczny mSzafir i podpisywać dokumenty bez konieczności wychodzenia z domu - poinformowała w piątek w komunikacie Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR).

Dzięki wykorzystaniu technologii chmurowej podpisy można składać na komputerze, tablecie lub smartfonie,

Jak dodano, mSzafir umożliwia prowadzenie spraw prywatnych, biznesowych i urzędowych z wykorzystaniem Internetu.

Aby ułatwić dostęp do rozwiązania jak najszerszej grupie klientów, do końca kwietnia br. KIR oferuje 30 proc. rabat na dowolny pakiet podpisów mSzafir. Klienci PKO Banku Polskiego jako pierwsi mogą zdalnie kupić podpis elektroniczny. Jest to możliwe dzięki usłudze e-Tożsamości, która online zweryfikuje tożsamość jego użytkownika - czytamy.