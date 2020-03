Jak wiosną wspierać bociany

Grupa Energa od lat angażuje się w ochronę bocianów, m.in. poprzez montaż platform pod gniazda na słupach energetycznych. Do tej pory zamontowano ich już ponad 11,5 tys.

– Bociany przylatują właśnie do Polski, a wraz z nimi na naszej infolinii pojawiają się najróżniejsze pytania, także te związane z obecnym zagrożeniem epidemicznym. „Czy bociany przenoszą koronawirusa, czy bociany są zagrożeniem dla ludzi?” – mówi Krzysztof Konieczny, współpracujący z Grupą Energa biolog i przyrodnik z fundacji proNatura.

Póki co nie ma żadnych informacji, by bociany, czy też wróble, a także psy czy koty przenosiły tego wirusa. Nie ma więc powodu, by nagle po setkach lat wspólnego przebywania obrazić się na bociany. Łączenie przylotu bocianów i innych ptaków z epidemią jest nieuzasadnione.