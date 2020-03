Trump zapowiada przełom w walce z wirusem?

Po 15 polskiego czasu prezydent Donald Trump opublikował tweeta, którego treść może sugerować, że Ameryka jest bliska znalezienia sposobu na powstrzymanie postępów koronawirusa

W wolnym tłumaczeniu treść tweeta prezydenta USA brzmi:

HYDROXYCHLOROQUINE i AZITHROMYCIN, razem wzięte, mają szansę, aby stać się jednym z największych odkryć w historii medycyny. FDA (ang. Food and Drug Administration – Agencja Żywności i Leków) przeniosła góry – dziękuję! (…) Zróbcie co w waszej mocy, by jak najszybciej można je zastosować. Ludzie umierają, działajcie jak najszybciej! Niech Bóg Wam błogosławi!