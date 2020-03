Prezydent: dla małych firm będą wakacje od składek ZUS

Prezydent Andrzej Duda: Samozatrudnieni i mikroprzedsiębiorcy będą zwolnieni z płacenia składek na ZUS przez trzy miesiące

Zwolnieni z płacenia składek na ZUS przez 3 miesiące będą wszyscy samozatrudnieni i mikroprzedsiębiorcy, jeśli ich przychody spadły o więcej niż 50 proc. w stosunku do lutego 2020 roku - przekazał prezydent Andrzej Duda w sobotę popołudniem.

Prezydent poinformował też, że rozwiązania pomocowe dla pracodawców i pracowników na czas kryzysu będą kosztowały państwo 13 mld zł miesięcznie.

Taki ruch postulował dziś rano wicepremier Jarosław Gowin.

Na Twitterze decyzję tak skomentował szef PFR Paweł Borys:

Prezydent oraz Premier uzgodnili objęcie mikrofirm zatrudniających do 9 pracowników całkowitych 3 miesięcznym zwolnieniem ze składek ZUS. Ale pracownicy nie stracą składek, bo będą one pokryte za pracodawców na rzecz pracowników przez FGŚP. Ponad 600 tyś mikrofirm zatrudnia 1,7 mln pracowników. To bardzo dobre odciążenie wszystkim mikrofirm. Większe firmy, które odczuwają spadek przychodów, mogą korzystać także z znaczącego wsparcia - finansowanie pensji i finansowanie składek ZUS przez FGŚP - napisał na Twitterze prezes PFR.