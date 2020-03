Polska firma pomaga w walce z wirusem

Z powodu rosnącego zagrożenia epidemiologicznego w kraju, spółka LPP podejmuje kolejne działania mające na celu wsparcie zarówno polskich władz, jak i szpitali znajdujących się obecnie w potrzebie, w obliczu walki ze skutkami epidemii koronawirusa. Akcje realizuje przy wsparciu swoich chińskich partnerów, którzy w styczniu tego roku otrzymali pomoc od spółki LPP w postaci masek ochronnych przesłanych do rejonów najbardziej zagrożonych w Chinach. Już dziś spółka otrzymała więcej sprzętu niż wysłała w styczniu do Chin.

Nieprawdziwe informacje i fala nienawiści kierowanych pod adresem naszej firmy, z którą mamy do czynienia w ostatnich dniach, nie zniechęci nas do działania. Wspólnie z firmami z sektora walczymy o utrzymanie kilkuset tysięcy miejsc pracy. Nie wszystkim się to podoba. Jednocześnie nadal nie przestajemy wspierać polskiej służby zdrowia. Tymczasem życie pokazuje, że karma wraca. W styczniu my pomogliśmy ludziom w Chinach przesyłając im maski ochronne, teraz oni odwzajemniają nasz gest dobrej woli i pomagają nam sprowadzić do Polski maski, które dalej przekazujemy naszym rodzimym szpitalom – wyjaśnia Marek Piechocki, prezes LPP. Pomimo trudności finansowych z jakimi przyszło nam się teraz zmierzyć, za kwotę ponad 1 mln PLN kupiliśmy maski w ilości dwukrotnie wyższej niż to, co wysłaliśmy w styczniu do Chin. Kolejne partie dostaw trafiają już od ubiegłego tygodnia do szpitali zakaźnych w Polsce, dodaje.

Kolejnym priorytetowym działaniem, w które obecnie zaangażowana jest spółka jest wspieranie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dotarciu do partnerów w Chinach w celu dostawy w jak najkrótszym czasie najbardziej potrzebnych środków ochrony, tj. maski, płyny do dezynfekcji, kombinezony czy termometry. Dzięki wieloletniej współpracy i relacjom z kluczowymi chińskimi producentami, LPP aktywnie wspiera polski rząd w procesie zakupu oraz transportu produktów do Polski. Wiele z chińskich firm, które na początku roku otrzymały pomoc ze strony LPP, jak i ze strony innych europejskich firm i instytucji, w tej chwili z własnej inicjatywy wspiera Polskę w akcji zakupu artykułów medycznych.

Dla przypomnienia, poza zakupem masek dla polskich szpitali, LPP m.in. szyje aktualnie bawełniane maseczki dla personelu niemedycznego szpitali na Pomorzu i w Małopolsce. Ponadto, przekaże kilkadziesiąt komputerów domom dla dzieci, aby młodzież mogła kontynuować zdalnie edukację. Pomorska spółka przeznaczy także 10% z obrotu swojej najnowszej kolekcji Joyful #Eco Aware, flagowej marki Reserved, na pomoc szpitalom zakaźnym w Gdańsku i Krakowie.

Jak mówi Marek Piechocki, prezes LPP:

Zawsze pomagaliśmy i nadal będziemy wspierać tych, którzy tej pomocy potrzebują. Jesteśmy polską firmą, która tutaj ma swoje korzenie. Nie możemy pozostać obojętni na to, co dzieje się w naszym kraju i regionie. Walczymy na przekór hejtowi, z którym się zmagamy, bo uważamy że solidarna pomoc jest w tym momencie najważniejsza.

W związku z pomówieniami i nieprawdziwymi informacjami, jakie opublikowała redakcja Newsweek.pl, Zarząd LPP podjął decyzję o podjęciu kroków prawnych wobec wydawcy tygodnika, autora artykułu oraz redaktora naczelnego.

