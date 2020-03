Nie zmarnuje się. Nielegalny alkohol na walkę z wirusem

Śląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przekazała do katowickiego sanepidu kolejną partię alkoholu z przestępstw. Z prawie 1000 litrów alkoholu powstaną preparaty do dezynfekcji szpitali, jednostek leczniczych oraz na potrzeby służb ratowniczych

23 marca 2020 r. śląska KAS przekazała do katowickiego sanepidu ponad 132 litry alkoholu pochodzącego z przestępstw. To już druga partia alkoholu wydana z magazynów śląskiej KAS. Wcześniej przekazaliśmy do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 863 litry alkoholu, w postaci wódki i spirytusu w stanie skażonym i nieskażonym. W sumie, dotychczas to 995 litry alkoholu.

Dzięki szybkim działaniom KAS i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, przekazany nieodpłatnie alkohol zostanie wykorzystany do przygotowania preparatów dezynfekujących przedmioty i powierzchnie oraz środki transportu - czytamy w komunikacie nadesłanym przez KAS redakcji.

Alkohol od KAS / autor: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

mw