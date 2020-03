Darczyńcy przekazali na walkę z epidemią 135,51 mln zł

Lista instytucji i spółek - darczyńców, zaangażowanych w walkę z koronawirusem

W tym miejscu codziennie uzupełniamy i aktualizujemy informację na temat środków finansowych i darów przekazanych przez polskie spółki, firmy, przedsiębiorców na walkę z epidemią COVID-19 w Polsce. Postanowiliśmy w jednym miejscu zebrać wszystkie informacje o wyjątkowej pomocy, w jaką zaangażowały się niemal wszystkie polskie przedsiębiorstwa już od pierwszych dni stanu epidemicznego w Polsce. To wyjątkowe i nieplanowane w żadnych strategiach CSR działania polegające na wsparciu służby zdrowia - konkretnych szpitali, placówek potrzebujących natychmiastowej pomocy finansowej i rzeczowej. Wierzymy, że poniższa lista będzie się wydłużała w najbliższych dniach i tygodniach, a suma - aktualizowana codziennie w tytule tego artykułu, będzie stale rosnąć. Obserwujcie tę publikację codziennie na wGospodarce.pl .

Kaufland (25.03.2020) – 1 mln zł Środki na zakup testów oraz sprzętu diagnostycznego lub specjalistycznego potrzebnych do walki z koronawirusem, do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.

Grupa PFR (25.03.2020) – 4,5 mln zł Wsparcie dla sześciu szpitali w walce z epidemią koronawirusa.

PKN Orlen (25.03.2020) – 6 mln zł Wsparcie dla placówek szpitalnych w Augustowie, Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Ciechanowie, Gorzowie Wielkopolskim, Grudziądzu, Kozienicach, Ostrołęce, Płocku, Radomiu oraz Świeciu. Szpitale przeznaczą darowizny m.in. na poszerzenie bazy laboratoryjnej, zakup karetek, sprzętu medycznego, a także środków ochrony indywidualnej, np. kombinezonów ochronnych, gogli, przyłbic, maseczek i rękawiczek chirurgicznych oraz środków dezynfekcyjnych.

Żabka Polska (25.03.2020) – 2 mln zł Zakup testów diagnostycznych w kierunku koronawirusa, które wykona Warsaw Genomics.

PGNiG (24.03.2020) – 5,5 mln zł 4 mln zł na pakiet kompleksowych działań w placówkach zdrowia na terenie całego kraju. Dodatkowe 1,5 mln zł dla placówek medycznych zlokalizowanych w miejscowościach, w których funkcjonują oddziały PGNiG (wśród nich Instytut Zdrowia Matki i Dziecka w Warszawie, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie oraz szpitale w Ostrowie Wielkopolskim, Sanoku i Zielonej Górze).

PZU (24.03.2020) – wsparcie rzeczowe Przekazanie 200 samochodów służbom medycznym, które zajmują się podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

AB (24.03.2020) – wsparcie rzeczowe Przekazanie Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu sprzętu elektronicznego – 20 laptopów oraz 20 smartfonów.

PKO Leasing - Grupa PKO BP (24.03.2020) – wsparcie rzeczowe Przekazanie 100 samochodów osobowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz 20 aut dla szpitali.

Erbud (24.03.2020) – wsparcie rzeczowe o wartości 0,21 mln zł Przekazanie Powiatowemu Centrum Zdrowia w Brzezinach dwóch respiratorów o wartości blisko 0,21 mln zł.

Free Now (24.03.2020) – wsparcie rzeczowe 20 tys. darmowych kursów taxi dla pracowników szpitali i laboratoriów.

Van Pur (23.03.2020) – 2 mln zł Przekazanie 1 mln zł dla lokalnych szpitali - w tym zakup sprzętu medycznego, środków ochrony oraz wsparcie personelu medycznego. Kolejny 1 mln zł na wsparcie lokalnych przedsiębiorców, którzy ucierpieli z powodu epidemii.

KGHM (23.03.2020) – 7 mln zł Wsparcie szpitali, w tym przede wszystkim zakup respiratorów i sprzętu koniecznego do leczenia zakażonych koronawirusem.

Polpharma – Jerzy Starak (23.03.2020) – wsparcie rzeczowe o wartości ok. 7 mln zł Przekazanie do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia 100 respiratorów o wartości ok. 7 mln zł

Huawei – (23.03.2020) – wsparcie rzeczowe Przekazanie 20 tys. masek ochronnych do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

Unimot (23.03.2020) – wsparcie rzeczowe o wartości ok. 1,5 mln zł Przekazanie 100 tys. testów na koronawirusa do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia lub wskazanej przez nie organizacji.

WOŚP (22.03.2020) – 20 mln zł Zakup sprzętu i pakietów ochronnych dla lekarzy i personelu medycznego ratującego życie i zdrowie osób zarażonych koronawirusem.

Tarczyński (21.03.2020) – wsparcie rzeczowe Przekazanie 6 ton wyrobów mięsnych do 19 szpitali zakaźnych na terenie całej Polski.

Grupa Lotos (21.03.2020) – wsparcie rzeczowe Darmowe tankowanie pojazdów wykorzystywanych przez 7. Pomorską Brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej w związku z jej działaniami w czasie pandemii koronawirusa.

Jakub Błaszczykowski – fundacja Ludzki Gest (21.03.2020) – 0,4 mln zł Środki na wsparcie służby zdrowia w walce z koronawirusem.

Anna i Robert Lewandowscy (21.03.2020) – 1 mln euro (4,6 mln zł) Środki na wsparcie służby zdrowia w walce z koronawirusem.

PKN Orlen (21.03.2020) – wsparcie rzeczowe Zakup 5 tys. maseczek ochronnych dla personelu medycznego, do dyspozycji Agencji Rezerw Materiałowych.

Dominika Kulczyk (20.03.2020) – 20 mln zł Środki na zakup sprzętu do diagnostyki genetycznej real time PCR służące do wykrywania zakażenia koronawirusem, środki antyseptyczne oraz ekwipunek ochronny dla personelu medycznego. Chodzi o maski z filtrem N95, kombinezony ochronne spełniające kryteria wirusologiczne.

ANSWEAR.com wraz Medicine Everyday Therapy (20.03.2020) – wsparcie rzeczowe Uszycie i przekazanie do krakowskich szpitali 20 tys. jednorazowych maseczek sanitarnych.

GPW (20.03.2020) – 1 mln zł Zakup sprzętu umożliwiającego wykonywanie przez Powiatowe Stacje Sanitarne w Siedlcach i Radomiu badań w kierunku wykrywania wirusa SARS-CoV-2.

ARP (20.03.2020) – 3 mln zł Łącznie 3 mln zł na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom koronawirusa – w tym 2,25 mln zł na zakup środków ochronnych dla szpitali. Dodatkowo zbiórka m.in. na rzecz domów dziecka i seniora.

Totalizator Sportowy (20.03.2020) – 4 mln zł Zakup m. in. niezbędnego sprzętu dla sześciu szpitali. Wsparcie dla placówek w województwach: lubelskim, łódzkim, mazowieckim, śląskim oraz podkarpackim (2 szpitale).

Drutex (19.03.2020) – 1 mln zł Sfinansowanie remontu jednego szpitala oraz wyposażenie czterech placówek w woj. pomorskim (0,5 mln zł). Kolejne 0,5 mln zł na zakup specjalistycznych łóżek szpitalnych i kardiomonitorów.

PKO BP (19.03.2020) – 9 mln zł 5 mln zł dla szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i służb sanitarnych, a także 1,5 mln zł na zakup 3750 testów, które laboratorium Warsaw Genomics zobowiązało się wykonać na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Ponadto 2,2 mln zł na zakup 80 tys. maseczek przekazanych do Agencji Rezerw Materiałowych.

Tauron (19.03.2020) – 1,5 mln zł Zakup sprzętu i niezbędnych środków dla szpitali i ośrodków medycznych. Dodatkowo wdrożenie działań prewencyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw prądu i ciepła.

Bank Pekao (19.03.2020) – 5 mln zł Wsparcie dla najbardziej potrzebujących placówek medycznych w całym kraju. Szczegółowa lista placówek do ustalenia po konsultacjach z Ministerstwem Zdrowia ( m.in. szpitale w Starachowicach, Chełmie, Łukowie, Biłgoraju, Lublinie i Tomaszowie Lubelskim).

JSW (18.03.2020) – 2 mln zł Wsparcie dla czterech szpitali: w Raciborzu (1 mln zł), w Tychach (500 tys. Zł), a także w Jastrzębiu-Zdroju i Wodzisławiu Śląskim (po 250 tys. zł).

Grupa PERN (18.03.2020) – 1 mln zł Środki na wsparcie placówek medycznych w walce z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa.

PZU (18.03.2020) – 6 mln zł Zakup sprzętu dla szpitali - w pierwszej kolejności dla placówek, które opiekują się pacjentami zarażonymi koronawirusem. Ponadto zakup sprzętu i artykułów dla Policji i Straży Granicznej (kombinezony, maseczki, rękawiczki i środki dezynfekcyjne).

Agata Meble (17.03.2020) – 1 mln zł Zakup sprzętu medycznego i środków zabezpieczenia sanitarnego na walkę z koronawirusem.

Grupa Enea (16.03.2020) – 1,5 mln zł Wsparcie dla placówek szpitalnych przekształconych w zakaźne, wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia.

PGE (16.03.2020) – 5 mln zł Wsparcie działań związanych z zatrzymaniem rozprzestrzeniania koronawirusa. Wykorzystanie środków na podstawie bieżącej analizy potrzeb – w zależności od wskazań administracji rządowej.

Żabka Polska (16.03.2020) – 4,5 mln zł Kwota w całości do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia i wskazanych przez nie instytucji.

Grupa Azoty (15.03.2020) – 3 mln zł Środki dla szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i służb sanitarnych (darowizny o charakterze pieniężnym, ale także rzeczowym w postaci sprzętu medycznego, lekarstw i artykułów higienicznych)

Grupa Lotos (14.03.2020) – 5 mln zł Pomoc polegająca m.in. na zakupie sprzętu szpitalnego. Wsparcie realizowane we współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych. Pieniądze dla czterech szpitali – na Pomorzu i w woj. zachodniopomorskim. Placówki będą mogły zakupić niezbędny sprzęt medyczny, m.in. respiratory, termometry i leki.

Łącznie: 135,51 mln zł

*zestawienie w ujęciu chronologicznym/ Lista w trakcie aktualizacji/ kp