Darczyńcy przekazali na walkę z epidemią 282,21 mln zł

Lista instytucji i spółek - darczyńców, zaangażowanych w walkę z koronawirusem

W tym miejscu codziennie uzupełniamy i aktualizujemy informację na temat środków finansowych i darów przekazanych przez polskie spółki, firmy, przedsiębiorców na walkę z epidemią COVID-19 w Polsce. Postanowiliśmy w jednym miejscu zebrać wszystkie informacje o wyjątkowej pomocy, w jaką zaangażowały się niemal wszystkie polskie przedsiębiorstwa już od pierwszych dni stanu epidemicznego w Polsce. To wyjątkowe i nieplanowane w żadnych strategiach CSR działania polegające na wsparciu służby zdrowia - konkretnych szpitali, placówek potrzebujących natychmiastowej pomocy finansowej i rzeczowej. Wierzymy, że poniższa lista będzie się wydłużała w najbliższych dniach i tygodniach, a suma - aktualizowana codziennie w tytule tego artykułu, będzie stale rosnąć. Obserwujcie tę publikację codziennie na wGospodarce.pl .

Link4 (31.03.2020) – 0,1 mln zł Wsparcie Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie.

Fundacja Ronalda McDonalda (31.03.2020) – wsparcie rzeczowe 12 tys. masek ochronnych dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM w Warszawie.

ING (31.03.2020) – 4 mln zł Wsparcie szpitali i placówek medycznych, w tym: Szpitala Rejonowego im. Dr Rostka w Raciborzu, Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Chorzowie, Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, Fundacji Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu i Warsaw Genomics w Warszawie.

Grupa Impel (31.03.2020) – 0,1 mln zł Wsparcie finansowe na zakup środków ochrony osobistej plus przekazanie maseczek chirurgicznych oraz bezpłatna usługa cateringowa dla ratowników medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Amazon (31.03.2020) – 1 mln euro (4,55 mln zł) Wsparcie organizacji pomocowych w Polsce w walce z pandemią koronawirusa.

Galeria Handlowa Alfa Centrum (31.03.2020) wsparcie rzeczowe Wsparcie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku (przekazanie 400 jednorazowych trójwarstwowych maseczek ochronnych; w najbliższym czasie planowane jest także dostarczenie dodatkowych 400 certyfikowanych masek wielokrotnego użytku z filtrem FFP2).

Lasy Państwowe (31.03.2020) – 2 mln zł Wsparcie szpitali, w tym m.in. zakup respiratorów dla placówek znajdujących się na terenie danej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Centra Handlowe Karolinka i Solaris Center (30.03.2020) wsparcie rzeczowe 800 maseczek jednorazowych oraz 200 pakietów energetycznych dla Opolskiego Centrum Ratownictwa i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

Toyota Motor Poland (30.03.2020) – wsparcie rzeczowe Bezpłatne użyczenie na miesiąc, z możliwością przedłużenia 40 aut dostawczych oraz samochodów osobowych dla 20 szpitali zakaźnych jednoimiennych.

PKN Orlen (30.03.2020) – 60 mln zł Wsparcie placówek medycznych i służb, w tym zakup niezbędnego sprzętu w walce z epidemią koronawirusa.

Krajowa Spółka Cukrowa (27.03.2020) - 1 mln zł Wsparcie finansowe w pierwszej kolejności dla dwóch wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia szpitali jednoimiennych: Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu oraz Szpitala Powiatowego w Radomsku.

Krajowa Spółka Cukrowa (27.03.2020) - wsparcie rzeczowe (o wartości 0,5 mln zł) Przekazanie własnych produktów spożywczych dla podmiotów walczących ze skutkami pandemii koronawirusa. Chodzi o mąki, kasze, płatki owsiane, przetwory owocowo-warzywne oraz cukier.

Carrefour Polska (27.03.2020) - 2 mln zł Ponad 1,3 mln zł na zakup respiratorów i środków ochrony osobistej dla lekarzy oraz przekazanie na rzecz 41 szpitali zakaźnych w wybranych miastach Polski produktów spożywczych i higienicznych dla personelu (wartość 0,65 mln zł).

Mercator Medical (27.03.2020) - wsparcie rzeczowe 84 tys. specjalistycznych rękawic ochronnych dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie plus 84 tys. rękawic dla Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa.

Grupa Lotos (26.03.2020) - 2 mln zł Środki na paliwo dla 19 zakaźnych szpitali jednoimiennych w całej Polsce, wskazanych prze Ministerstwo Zdrowia.

KGHM (26.03.2020) – 15 mln USD (61,65 mln zł) Zakup sprzętu medycznego, w tym m. in. 600 tys. masek medycznych, ponad 250 tys. kombinezonów, kilkadziesiąt tysięcy par gogli ochronnych oraz około 150 respiratorów.

Samsung (26.03.2020) – wsparcie rzeczowe Pralki i suszarki do ubrań przekazane do dyspozycji Związku Zawodowego Pracowników Państwowego Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego przy „Meditrans”.

PKN Orlen (26.03.2020) – 10 mln zł Wsparcie dla placówek szpitalnych w Augustowie, Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Ciechanowie, Gorzowie Wielkopolskim, Grudziądzu, Kozienicach, Ostrołęce, Płocku, Radomiu oraz Świeciu. Szpitale przeznaczą darowizny m.in. na poszerzenie bazy laboratoryjnej, zakup karetek, sprzętu medycznego, a także środków ochrony indywidualnej, np. kombinezonów ochronnych, gogli, przyłbic, maseczek i rękawiczek chirurgicznych oraz środków dezynfekcyjnych.

Energa (26.03.2020) 1 mln zł Środki dla Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, jak m.in. respiratory, kardiomonitory, pompy infuzyjne i objętościowe, przenośne USG czy defibrylator.

Totalizator Sportowy (26.03.2020) – wsparcie rzeczowe Przekazanie 90 samochodów, które zostaną wykorzystane przede wszystkim przez te szpitale, które potrzebują dodatkowych środków transportu.

Koral (26.03.2020) – 0,8 mln zł Środki na zakup sprzętu medycznego, zabezpieczenie sanitarne oraz inne bieżące potrzeby dla szpitali w Krakowie, Nowym Sączu, Limanowej oraz Rzeszowie.

PKO BP (25.03.2020) – 3 mln zł Środki na zakup 7,5 tys. testów na obecność koronawirusa dla szpitali i personelu medycznego (testy będą realizowane w laboratorium Warsaw Genomics).

Kaufland (25.03.2020) – 1 mln zł Środki na zakup testów oraz sprzętu diagnostycznego lub specjalistycznego potrzebnych do walki z koronawirusem, do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.

Grupa PFR (25.03.2020) – 4,5 mln zł Wsparcie dla sześciu szpitali w walce z epidemią koronawirusa.

Żabka Polska (25.03.2020) – 2 mln zł Zakup testów diagnostycznych w kierunku koronawirusa, które wykona Warsaw Genomics.

BNP Paribas BP (24.03.2020) bez określenia kwoty Środki na na wykonanie 1 tys. testów na obecność SARS-CoV-2. Dzięki temu szpitale i placówki medyczne będą mogły zlecić bezpłatnie badania do laboratorium Warsaw Genomics. Dodatkowo zakup 20 tys. maseczek ochronnych, które trafią do ośrodków medycznych.

PGNiG (24.03.2020) – 5,5 mln zł 4 mln zł na pakiet kompleksowych działań w placówkach zdrowia na terenie całego kraju. Dodatkowe 1,5 mln zł dla placówek medycznych zlokalizowanych w miejscowościach, w których funkcjonują oddziały PGNiG (wśród nich Instytut Zdrowia Matki i Dziecka w Warszawie, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie oraz szpitale w Ostrowie Wielkopolskim, Sanoku i Zielonej Górze).

Polska Grupa Górnicza (24.03.2020) – wsparcie rzeczowe 10 specjalistycznych kamer termowizyjnych dla placówek medycznych, które pomogą zorganizować bezpieczny ruch pacjentów i innych osób w strefach szczególnego ryzyka, jak np. szpitalne oddziały ratunkowe.

PZU (24.03.2020) – wsparcie rzeczowe Przekazanie 200 samochodów służbom medycznym, które zajmują się podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

AB (24.03.2020) – wsparcie rzeczowe Przekazanie Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu sprzętu elektronicznego – 20 laptopów oraz 20 smartfonów.

PKO Leasing - Grupa PKO BP (24.03.2020) – wsparcie rzeczowe Przekazanie 100 samochodów osobowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz 20 aut dla szpitali.

Erbud (24.03.2020) – wsparcie rzeczowe o wartości 0,21 mln zł Przekazanie Powiatowemu Centrum Zdrowia w Brzezinach dwóch respiratorów o wartości blisko 0,21 mln zł.

Free Now (24.03.2020) – wsparcie rzeczowe 20 tys. darmowych kursów taxi dla pracowników szpitali i laboratoriów.

Van Pur (23.03.2020) – 2 mln zł Przekazanie 1 mln zł dla lokalnych szpitali - w tym zakup sprzętu medycznego, środków ochrony oraz wsparcie personelu medycznego. Kolejny 1 mln zł na wsparcie lokalnych przedsiębiorców, którzy ucierpieli z powodu epidemii.

KGHM (23.03.2020) – 7 mln zł Wsparcie szpitali, w tym przede wszystkim zakup respiratorów i sprzętu koniecznego do leczenia zakażonych koronawirusem.

Polpharma – Jerzy Starak (23.03.2020) – wsparcie rzeczowe o wartości ok. 7 mln zł Przekazanie do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia 100 respiratorów o wartości ok. 7 mln zł

Huawei – (23.03.2020) – wsparcie rzeczowe Przekazanie 20 tys. masek ochronnych do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

Unimot (23.03.2020) – wsparcie rzeczowe o wartości ok. 1,5 mln zł Przekazanie 100 tys. testów na koronawirusa do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia lub wskazanej przez nie organizacji.

WOŚP (22.03.2020) – 20 mln zł Zakup sprzętu i pakietów ochronnych dla lekarzy i personelu medycznego ratującego życie i zdrowie osób zarażonych koronawirusem.

Tarczyński (21.03.2020) – wsparcie rzeczowe Przekazanie 6 ton wyrobów mięsnych do 19 szpitali zakaźnych na terenie całej Polski.

Grupa Lotos (21.03.2020) – wsparcie rzeczowe Darmowe tankowanie pojazdów wykorzystywanych przez 7. Pomorską Brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej w związku z jej działaniami w czasie pandemii koronawirusa.

Jakub Błaszczykowski – fundacja Ludzki Gest (21.03.2020) – 0,4 mln zł Środki na wsparcie służby zdrowia w walce z koronawirusem.

Anna i Robert Lewandowscy (21.03.2020) – 1 mln euro (4,6 mln zł) Środki na wsparcie służby zdrowia w walce z koronawirusem.

PKN Orlen (21.03.2020) – wsparcie rzeczowe Zakup 5 tys. maseczek ochronnych dla personelu medycznego, do dyspozycji Agencji Rezerw Materiałowych.

Dominika Kulczyk (20.03.2020) – 20 mln zł Środki na zakup sprzętu do diagnostyki genetycznej real time PCR służące do wykrywania zakażenia koronawirusem, środki antyseptyczne oraz ekwipunek ochronny dla personelu medycznego. Chodzi o maski z filtrem N95, kombinezony ochronne spełniające kryteria wirusologiczne.

ANSWEAR.com wraz Medicine Everyday Therapy (20.03.2020) – wsparcie rzeczowe Uszycie i przekazanie do krakowskich szpitali 20 tys. jednorazowych maseczek sanitarnych.

GPW (20.03.2020) – 1 mln zł Zakup sprzętu umożliwiającego wykonywanie przez Powiatowe Stacje Sanitarne w Siedlcach i Radomiu badań w kierunku wykrywania wirusa SARS-CoV-2.

ARP (20.03.2020) – 3 mln zł Łącznie 3 mln zł na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom koronawirusa – w tym 2,25 mln zł na zakup środków ochronnych dla szpitali. Dodatkowo zbiórka m.in. na rzecz domów dziecka i seniora.

Totalizator Sportowy (20.03.2020) – 4 mln zł Zakup m. in. niezbędnego sprzętu dla sześciu szpitali. Wsparcie dla placówek w województwach: lubelskim, łódzkim, mazowieckim, śląskim oraz podkarpackim (2 szpitale).

Drutex (19.03.2020) – 1 mln zł Sfinansowanie remontu jednego szpitala oraz wyposażenie czterech placówek w woj. pomorskim (0,5 mln zł). Kolejne 0,5 mln zł na zakup specjalistycznych łóżek szpitalnych i kardiomonitorów.

PKO BP (19.03.2020) – 9 mln zł 5 mln zł dla szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i służb sanitarnych, a także 1,5 mln zł na zakup 3750 testów, które laboratorium Warsaw Genomics zobowiązało się wykonać na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Ponadto 2,2 mln zł na zakup 80 tys. maseczek przekazanych do Agencji Rezerw Materiałowych.

Tauron (19.03.2020) – 1,5 mln zł Zakup sprzętu i niezbędnych środków dla szpitali i ośrodków medycznych. Dodatkowo wdrożenie działań prewencyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw prądu i ciepła.

Bank Pekao (19.03.2020) – 5 mln zł Wsparcie dla najbardziej potrzebujących placówek medycznych w całym kraju. Szczegółowa lista placówek do ustalenia po konsultacjach z Ministerstwem Zdrowia ( m.in. szpitale w Starachowicach, Chełmie, Łukowie, Biłgoraju, Lublinie i Tomaszowie Lubelskim).

Adamed (18.03.2020) wsparcie rzeczowe Nieodpłatna organizacja transportu i dostarczenie Arechinu (leku wspomagającego w terapii przeciw COVID-19) z Agencji Rezerw Materiałowych do 90 szpitali i oddziałów zakaźnych w całej Polsce, wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Maspex (18.03.2020) wsparcie rzeczowe Ponad milion sztuk produktów spożywczych, m.in. soków i musów owocowych, niegazowanej wody źródlanej, dań gotowych i dżemów, zup, makaronów i płatków oraz suplementów diety – dla 21 szpitali zakaźnych jednoimiennych, w tym do Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Mercator Medical (18.03.2020) wsparcie rzeczowe Blisko 250 tys. nitrylowych rękawic jednorazowych przekazanych Policji oraz 50 tys. maseczek podarowanych Ministerstwu Zdrowia.

JSW (18.03.2020) – 2 mln zł Wsparcie dla czterech szpitali: w Raciborzu (1 mln zł), w Tychach (500 tys. zł), a także w Jastrzębiu-Zdroju i Wodzisławiu Śląskim (po 250 tys. zł).

Grupa PERN (18.03.2020) – 1 mln zł Środki na wsparcie placówek medycznych w walce z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa.

PZU (18.03.2020) – 6 mln zł Zakup sprzętu dla szpitali - w pierwszej kolejności dla placówek, które opiekują się pacjentami zarażonymi koronawirusem. Ponadto zakup sprzętu i artykułów dla Policji i Straży Granicznej (kombinezony, maseczki, rękawiczki i środki dezynfekcyjne).

Agata Meble (17.03.2020) – 1 mln zł Zakup sprzętu medycznego i środków zabezpieczenia sanitarnego na walkę z koronawirusem.

Grupa Enea (16.03.2020) – 1,5 mln zł Wsparcie dla placówek szpitalnych przekształconych w zakaźne, wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia.

PGE (16.03.2020) – 5 mln zł Wsparcie działań związanych z zatrzymaniem rozprzestrzeniania koronawirusa. Wykorzystanie środków na podstawie bieżącej analizy potrzeb – w zależności od wskazań administracji rządowej.

Żabka Polska (16.03.2020) – 4,5 mln zł Kwota w całości do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia i wskazanych przez nie instytucji.

Grupa Azoty (15.03.2020) – 3 mln zł Środki dla szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i służb sanitarnych (darowizny o charakterze pieniężnym, ale także rzeczowym w postaci sprzętu medycznego, lekarstw i artykułów higienicznych)

Grupa Lotos (14.03.2020) – 5 mln zł Pomoc polegająca m.in. na zakupie sprzętu szpitalnego. Wsparcie realizowane we współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych. Pieniądze dla czterech szpitali – na Pomorzu i w woj. zachodniopomorskim. Placówki będą mogły zakupić niezbędny sprzęt medyczny, m.in. respiratory, termometry i leki.

Łącznie: 282,21 mln zł

*zestawienie w ujęciu chronologicznym/ Lista w trakcie aktualizacji/ kp