Utrata lub pogorszenie węchu i smaku to ważne symptomy Covid-19, występujące u 30 proc. lub więcej zakażonych koronawirusem - informuje w poniedziałek „New York Times”. Lekarze zalecają testowanie i izolację takich osób, nawet jeśli nie mają innych objawów

Amerykańska Akademia Otolaryngologiczna (AAO) podała na swojej stronie internetowej, że rosnąca liczba niepotwierdzonych jeszcze danych wskazuje, że utratę lub pogorszenie węchu i smaku zaobserwowano u zainfekowanych pacjentów, którzy nie mieli innych objawów.

Istnieje coraz więcej dowodów na to, że otolaryngolodzy należą do grupy najwyższego ryzyka podczas operacji górnych dróg oddechowych i przeprowadzania badań - twierdzi AAO. Dodaje również, że potwierdzono wysoki wskaźnik przenoszenia Covid-19 na lekarzy tej specjalizacji w Chinach, Iranie i we Włoszech, z czego wiele przypadków zakończyło się śmiercią.