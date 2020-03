100 respiratorów od jednego z najbogatszych Polaków

Kolejni bogaci Polacy dołączają się do wsparcia służby zdrowia w walce z koronawirusem. Jeden z najbogatszych Polaków, Jerzy Starak, wraz z należącą do niego grupą Polpharma, przekażą polskiej służbie zdrowia 100 respiratorów. Ich wartość to ok. siedem milionów złotych - donosi serwis Business Insider

Respiratory to jedne z najpilniej poszukiwanych przez polskie szpitale urządzeń. Należąca do Jerzego Staraka Polpharma podpisała kontrakty i dokonała już zapłaty za dostawę 90 respiratorów. Pierwsze 40 sztuk ma trafić do Polski w połowie kwietnia, a kolejne 50 pod koniec kwietnia. Będzie to czas przewidywanego szczytu pandemii i zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

W pomoc zaangażowane są także inne firmy Staraka. Sprzęt ochronny dla lekarzy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku przekazała Polpharma Biologics. Polpharma, Herbapol Lublin oraz restauracja Belvedere przez najbliższe miesiące przekaże ponad 500 posiłków wraz z sokami i herbatami. Będzie je dostarczać codziennie do warszawskich szpitali oraz stacji pogotowia ratunkowego.

Nie tylko w firmach trwa pospolite ruszenie wspomagające Polaków w walce z koronawirusem. Anna i Robert Lewandowscy przeznaczą milion euro na walkę z pandemią. Podobny gest wykonali również inni sportowcy. Kuba Błaszczykowski i jego fundacja „Ludzki gest” na walkę z pandemią koronawirusa przeznaczyła 400 tys. zł.

za Business Insider, mw