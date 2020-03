Gaz-System przygotowuje teren pod budowę Baltic Pipe: w okolicy duńskiego wybrzeża rozpoczęto prace związane ze zmianą lokalizacji dróg, z kolei w Polsce - związane m.in. z budową tunelu omijającego plażę - poinformowała we wtorek spółka.

Jak podano w komunikacie, w marcu ruszyły prace w Danii dot. zmiany lokalizacji dróg na obszarze, w którym gazociąg podmorski Baltic Pipe połączy się z odcinkiem lądowym. W najbliższym czasie ma tam zmienić się przebieg dróg w rejonie inwestycji.

W najbliższym czasie w Danii zmianie ulegnie przebieg dróg w rejonie inwestycji. Wykonawca przebuduje układ dwóch lokalnych tras biegnących w miejscu lądowania gazociągu w Danii. Pierwsza z nich stanie się drogą dojazdową do placu budowy. Natomiast druga umożliwi zmianę organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, tak by przebiegał on w sposób bezpieczny i jak najmniej kolizyjny dla okolicznych mieszkańców - czytamy.