Niemieckie plany dominacji nad branżą motoryzacyjną

Po 6 latach badań niemieccy inżynierowie są przekonani, że efekty ich badań mogą całkowicie zrewolucjonizować rynek motoryzacyjny.

Naukowcy z Center for Solar Energy and Hydrogen Research Baden-Württemberg (w skrócie: ZSW) rozpoczęli w 2014 roku prace nad kluczowym elementem samochodów elektrycznych – akumulatorami litowo-jonowymi. Efektem badań ZSW jest opracowanie nowego procesu produkcji akumulatorów, które umożliwiłoby niemieckim fabrykom masowe ich wytwarzanie poprzez ułatwienie procesu produkcji oraz redukcję wymaganych kosztów.

Ostatecznym owocem prac jest właśnie założenie projektu ZellkoBat. Ma on na celu umożliwić produkcję dużych akumulatorów litowo-jonowych w formacie PHEV-2 – nowego rodzaju baterii o zwiększonej pojemności, przekładających się na zdecydowanie większe osiągi samochodów elektrycznych. Umożliwienie masowej ich produkcji jest dla niemieckich fabryk kluczowe ze względu na fakt, że większość akumulatorów jest obecnie produkowana w Azji oraz Północnej Ameryce. Projekt ZellkoBat stawia sobie za cel zmianę tego stanu rzeczy.

Musimy zrobić wszystko co w naszej mocy by nadgonić rozwój i produkcję baterii by ugruntować Niemcy jako państwo słynące z produkcji samochodów – ogłosiła Dr. Margret Wohlfahrt-Mehrens, jedna z kluczowych osób dla projektu ZellkoBat.