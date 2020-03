Wielki Kryzys? Profesor Eryk Łon przedstawia kojący nerwy scenariusz.

Jak powiedział w rozmowie z Radiem Wnet członek RPP, prof. Eryk Łon:

Ze świata finansów dochodzą coraz lepsze wiadomości. Nastroje przedsiębiorców strefy euro są lepsze niż w 2019 r., a akcje na giełdzie zaczynają zwyżkować.

Ekspert odniósł się też do pierwszej od lat obniżki stóp procentowych - RPP zdecydowała się na nią w obliczu epidemii i idącego za nią kryzysu gospodarczego. Decyzję podjęto nawet w obliczu inflacji. Profesor Łon wysuwał ów postulat na długo przed pandemią. Co więcej wskazuje on, iż wiele gospodarek powoli wychodzi z załamania a sytuacja światowa może nie być tak zła jak przewidują pesymiści:

Dane PMI ze strefy euro, z Niemiec i Francji były jednak lepsze od oczekiwań. Oczywiście (…), te wskaźniki są poniżej tych 50 punktów (…), natomiast (…) są wyższe niż z (…) 2019 r.

Członek RPP wskazał też na niskie wyceny wielu akcji:

Kiedy są bardzo niskie wyceny [akcji na giełdzie – przyp. red.] (…) i połączone jest to ze skrajnym pesymizmem,(…) to właśnie to jest taki początek odwrócenia trendu, bo jest ta zasada „większość na rynku nie ma racji” i wtedy (…) nawet może być rozpoczęcie nowego trendu, czyli odwrócenie trendu spadkowego na wzrostowy.

Więcej w audycji Radia Wnet.

Radio Wnet/ as/