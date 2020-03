Bill Gates krytykuje politykę Donalda Trumpa

Bill Gates ostrzega przed zbyt wczesnym otwarciem amerykańskiej gospodarki twierdząc, że będzie ono miało poważne konsekwencje.

Jeden z największych filantropów i jednocześnie najbogatszych ludzi świata aktywnie angażuj się w walkę z koronawirusem. Od niedawna całkowicie postanowił on poświęcić się działalności charytatywnej, a teraz, w obliczu pandemii, postanowił zabrać głos w sprawie gorącego tematu w Stanach Zjednoczonych – kiedy można zakończyć kwarantannę?

Bill Gates zdecydowanie opowiedział się po stronie ścisłej i długiej kwarantanny. Jego zdaniem scenariusz proponowany przez Donalda Trumpa jest błędną polityką i doprowadzi nie tylko do śmierci wielu osób, alei do poważnych konsekwencji gospodarczych.

Nie ma miejsca na rozwiązania pośrednie. Trudno powiedzieć ludziom: Hej, chodźcie dalej do restauracji, kupujcie domu, zignorujcie ten stos ciał w kącie. Chcemy żebyście dalej wydawali pieniądze bo gdzieś tam jest polityk który twierdzi, że najważniejszy jest wzrost PKB – powiedział w niedawnym wywiadzie filantrop.

Zdaniem Billa Gatesa sprawy gospodarcze mają obecnie znaczenie całkowicie drugorzędne. Najważniejsze jest obecnie zadbanie o osoby chore i narażone na zakażenie oraz zastosowanie wszelkich środków, które zwiększą stan zdrowia publicznego. Chociaż zapytany o to, co by zrobił jako prezydent przyznał, że gospodarka niewątpliwie ucierpi, to stwierdził, że jest to cena, jaką trzeba zapłacić.

Przywrócenie gospodarki na odpowiednie tory jest o wiele łatwiejsze niż przywrócenie ludzi do życia.

Minimalny czas kwarantanny dla biznesu Bill Gates określił jako czas od 6 do 10 tygodni. Jeśli jednak okaże się, że okres ten będzie niewystarczający, należałoby go wydłużyć według zaleceń ekspertów.

Słowa te stoją w znacznej kontrze do wypowiedzi Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych ma nadzieję, że amerykańska gospodarka będzie mogła ponownie ruszyć już w połowie kwietnia. Za te słowa spotkał się z ostrą krytyką, ale także z licznymi głosami wsparcia. Nieważne jaką decyzję podejmie Donald Trump, spotka się ona ze znaczną krytyką.

Na 23 marca Stany Zjednoczone odnotowały 50,000 przypadków zakażeń koronawirusem. 653 z nich zmarło, chociaż nie wiadomo, czy zgon był spowodowany jedynie oddziaływaniem wirusa, czy też został spowodowany chorobami współistniejącymi.

Źródło: Business Insider

Adrian Reszczyński