Uber dostarcza darmowe posiłki do szpitali

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z pandemią koronawirusa, Uber Eats wprowadził działania mające na celu wsparcie lokalnych biznesów restauracyjnych, dostawców oraz klientów w tym trudnym czasie. Oprócz przedłużenia darmowej dostawy do końca tygodnia, firma stawia na pomoc lokalnym partnerom, m.in przez zniesienie opłaty aktywacyjnej dla nowych restauracji. W ramach wsparcia służby zdrowia Uber dostarcza także darmowe posiłki do szpitali oraz oferuje darmowe przejazdy dla medyków

W trosce o całą społeczność Uber Eats wprowadził szereg rozwiązań ułatwiających korzystanie z platformy i zapewniających bezpieczeństwo oraz higienę dostaw. Pakiet narzędzi przygotowany przez Uber Eats obejmuje m.in.:

● Zniesienie opłaty aktywacyjnej dla nowo dołączających restauracji, ● Możliwość zmiany systemu rozliczania płatności z tygodniowych na dzienne, ● Wydłużenie okresu darmowej dostawy do końca tygodnia - 29 marca włącznie, ● Dostawę bezkontaktową.

Z myślą o restauracjach

W celu zapewnienia płynności finansowej dla partnerów restauracyjnych, firma zbudowała nową funkcjonalność, która pomaga restauracjom lepiej zarządzać możliwością wypłat w tym trudnym czasie. Partnerzy restauracji Uber Eats mogą wybrać opcję otrzymywania dziennych wypłat zamiast tygodniowych:

W obecnym czasie utrzymanie płynności finansowej oraz wypłat dla pracowników oraz dostawców pozostaje priorytetem dla małych firm. Będziemy oferować restauracjom możliwość dziennych wypłat zamiast płatności raz w tygodniu - mówi Charity Safford, dyrektor generalny Uber Eats na Europę Północną i Środkowo-Wschodnią.

Uber Eats wydłużył również okres trwania darmowej dostawy do 29 marca włącznie, by zapewnić partnerom restauracyjnym zwiększony popyt w tym trudnym okresie. Aby skorzystać z tej opcji należy wpisać kod MARZECDOSTAWA w zakładce ‘Promocje’, w aplikacji.

W ubiegłym roku Uber wprowadził funkcję “Pick Up”, zamówionych wcześniej posiłków. Część restauracji, dostępnych na platformie, już wcześniej korzystała z tej możliwości. Obecnie, opcja ta została włączona dla wszystkich lokali na platformie, bez pobierania dodatkowej prowizji od restauracji. Dzięki tej funkcji klienci nie będą już musieli stać w kolejce przy zamawianiu posiłków na wynos, a interakcje z klientami i czas oczekiwania ulegają skróceniu, co sprzyja społecznemu dystansowaniu.

Ponadto dla restauracji, które dopiero dołączają do platformy zniesiono opłaty aktywacyjne do końca kwietnia. Dzięki skróceniu procesu mogą oni dołączyć do platformy Uber Eats już w ciągu 48 godzin po podpisaniu umowy.

Firma na bieżąco obserwuje rozwój sytuacji związanej z epidemia koronawirusa, w celu ewentualnego wydłużenia trwania wdrażanych rozwiązań.

Rozwiązania dla dostawców i zamawiających

Mając na uwadze bezpieczeństwo oraz higienę dostaw, restauracje i kurierzy współpracujący z Uber Eats otrzymują wiadomości przypominające im o podstawowych krokach, jakie mogą podjąć, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, korzystając z porad organów zdrowia publicznego. Nowi dostawcy mogą nadal dołączać do platformy, a proces aplikacji został dostosowany do bieżącej sytuacji, dzięki czemu jest prosty i bezkontaktowy - czytamy w przesłanym oświadczeniu.

Ponadto, Uber Eats poinformował swoich użytkowników o opcji „dostawy bezkontaktowej” w ramach aplikacji, która pozwala dostawcom na pozostawianie zamówienia pod drzwiami lub w wyznaczonym miejscu, dla zwiększenia bezpieczeństwa. Tymczasowo zostały wyłączone także płatności gotówką - rozliczenie za zamówienie następuje za pomocą aplikacji.

Aby wesprzeć dostawców, którzy mogą być osobiście dotknięci obecną sytuacją, firma zaoferuje pomoc finansową każdemu aktywnemu kurierowi, u którego zdiagnozowano COVID-19, lub który zostanie poproszony o samodzielną izolację przez organy publicznej służby zdrowia. Wsparcie to będzie udzielane przez okres do 14 dni w czasie, gdy ich konto jest zablokowane.

Wsparcie dla pracowników służby zdrowia

Uber dołączył do akcji w ramach której dostarcza do szpitali bezpłatne posiłki we współpracy z siecią restauracji McDonalds. W tym tygodniu firma ogłosiła również przekazanie 10 tys. przejazdów dla pracowników służby zdrowia z prawie 20 szpitali w 7 miastach w Polsce.

CZYTAJ WIĘCEJ: Uber zapewni 10 000 przejazdów dla pracowników szpitali

Więcej informacji dotyczących działań firmy Uber na rzecz bezpieczeństwa można znaleźć tutaj.