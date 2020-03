Co z płatnościami bezdotykowymi? ZBP wyjaśnia

Od kilku dni do kilku miesięcy zajmie proces podnoszenia pułapu płatności bez potrzeby wpisywania PIN-u . W efekcie 83 proc. transakcji płatniczych będzie dokonywanych tą drogą - poinformował Krzysztof Pietraszkiewicz prezes Związku Banków Polskich.

„W niektórych bankach i systemach płatności podniesienie limitu płatności dzieje się już teraz, i zostanie uruchomione w przeciągu kilku dni, w innych zajmie kilka tygodni albo miesięcy, jednak wątpię, by to trwało gdziekolwiek dłużej, niż dwa miesiące” - powiedział Pietraszkiewicz.

Prezes ZBP zauważył, że wprowadzenie takich zmian wymaga porozumień zarówno na szczeblu wewnątrzkrajowym, jak i uzgodnień międzynarodowych. „Główne systemy płatniczo-rozliczeniowe mają charakter globalny, a podniesienie limitu płatności bezstykowych wymaga zmian i u operatorów tychże systemów, jak i w bankach” - dodał.

„Jednak sukcesywnie w kolejnych, dostępnych terminalach płatniczych w całej Polsce będzie wdrażana możliwość płatności zbliżeniowej do kwoty 100 zł bez konieczności ich każdorazowej autoryzacji PIN-em” - zadeklarował.

Pietraszkiewicz przyznał, że podniesienie pułapu płatności z 50 zł na 100 zł rodzi pewne zagrożenie związane z bezpieczeństwem transakcji. „Jednak uznaliśmy, że rozmiary ewentualnych strat czy innych problemów będą i tak znacznie mniejsze, niż korzyści zdrowotne, wynikające z używania kart zbliżeniowych” - stwierdził.

„Szacuje się, że podniesienie limitu bezstykowych operacji doprowadzi do tego, że 83 proc. transakcji płatniczych będzie dokonywanych tą drogą” - powiedział prezes ZBP. Dodał, że pozwoli to na ograniczenie fizycznego kontaktu użytkownika karty lub innego urządzenia z terminalem płatniczym. Skróci to również czas niezbędny na realizację transakcji płatniczej i przebywanie w przestrzeni sklepowej czy usługowej.

Poprosiliśmy również uczestników rynku płatności za pośrednictwem terminala o zwiększenie liczby urządzeń w miejscach, gdzie następuje koncentracja płatności: sklepach, bazarkach, itd. W ciągu kwartału jesteśmy w stanie zainstalować 40-50 tys. sztuk tych urządzeń w ciągu kwartału. Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców i przyjmujących płatności, by w imię bezpieczeństwa epidemicznego przeszli na taką formę rozliczeń, a odpowiedni sprzęt będzie im dostarczony.

PAP/ as/