Darmowy Netflix? Uważaj na oszustów!

W czasach kwarantanny Polacy sięgają po dostępne od ręki formy rozrywki. Jedną z nich jest platforma Netflix. Co jednak istotne pośród licznych ofert promocyjnych na zniżki pojawiają się też… oszuści! Jak nie dać się złowić przestępcom?

Z odpowiedzią i ostrzeżeniem przychodzi Bitdefender, który informuje o nowych ruchach poławiaczy danych:

Cyberprzestępcy za wszelką cenę chcą wykraść nasze dane. W dobie pandemii chcą wyłudzić informacje o nas za sprawą oszustwa, jakim jest informacja wysyłana do użytkowników głównie za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz aplikacji WhatsApp. W krótkiej wiadomości tekstowej otrzymujemy informację, że Netflix oferuje darmowy dostęp do materiałów wideo z racji panującej pandemii.

Jak wygląda oszustwo?

hakerzy wysyłają krótkie wiadomości tekstowe z linkiem, który ma kierować do serwisu Netflix udostępniającego filmy i seriale online. Treść może brzmieć mniej więcej w ten sposób:

Ze względu na pandemię wirusa koronawirus na całym świecie Netflix oferuje darmowy dostęp do swojej platformy w okresie kwarantanny. Uruchom dostęp na tej stronie, ponieważ niebawem może się on zakończyć

Taka wiadomość przesyłana jest przez media społecznościowe lub aplikację WhatsApp.

Co istotne - na obecną chwilę wiadomości te są wysyłane w języku angielskim i hiszpańskim, jednak możlie jest iż z czasem będą to też treści w naszej mowie ojczystej. Oszuści wykorzystują do tego domenę netflix-usa [kropka] net. Została ona zarejestrowana przez oszusta kilka dni temu i nie ma zupełnie związku z prawdziwym serwisem Netflix.

Klikając w link użytkownik przeniesiony zostanie na stronę podobną do witryny Netflixa. Zanim jednak dana osoba otrzyma darmowy dostęp musi odpowiedzieć na kilka pytań, które mają na celu wyłudzenie naszych danych osobowych. Chodzi również o pobranie złośliwego kodu na nasz komputer. Strona sugeruje też, by podzielić się tym faktem ze znajomymi.

Bardzo istotny jest fakt, iż jest kilka portali streamingowych, które w obecnej sytuacji epidemii oferują dostęp do swoich zasobów za darmo - lecz Netflix nie jest jednym z nich!

Jak zaznacza Mariusz Politowicz, ekspert ds. bezpieczeństwa w Bitdefender Polska:

W dobie panującego koronawirusa cyberprzestępcy próbują wykorzystać naszą uśpioną czujność i w każdy sposób chcą wykraść nasze cenne dane. Każdego dnia obserwujemy pojawienie się ogromnej ilości ataków phishingowych. Udostępniane są wszelkiego rodzaju złośliwe aplikacje, które zawierają malware czy ransomware. Warto dbać o bezpieczeństwo naszych danych. Przede wszystkim nie wchodźmy na strony, którym nie ufamy, nie klikajmy w linki pochodzące z nieznanych źródeł. To klucz do sukcesu.

Warto o tym pamiętać!

Bitdefender/ as/