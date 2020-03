Polska radzi sobie dobrze z epidemią na tle Europy

Na tle Europy, Polska radzi sobie relatywnie dobrze z epidemią koronawirusa, szczególnie uwzględniając jej niemałą populację - napisał w czwartkowym komentarzu dyrektor Departamentu Customer Intelligence w Banku Millennium, Mariusz Gromada.

Analityk przypomniał, że pierwszy potwierdzony w Polsce przypadek COVID-19 zarejestrowano 4 marca br.

Pandemia dotarła do nas zdecydowanie później, co pozwoliło społeczeństwu polskiemu podjąć szybkie działania w celu ograniczenia tempa rozprzestrzeniania się choroby. Pomimo ciągłego wzrostu łącznej liczby chorych, Polska notuje jedne z najniższych dziennych przyrostów nowych zdiagnozowanych infekcji. Jest to pozytywny sygnał w tej niezmiernie trudnej sytuacji. Należy pamiętać, że to dopiero początek walki, a sytuacja jest bardzo dynamiczna” - czytamy.