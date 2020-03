Prezydent pomógł ściągnąć sprzęt medyczny z Chin!

Zorganizowanie kupna i transportu z Chin sprzętu medycznego do walki z koronawirusem było możliwe dzięki pomocy prezydenta Andrzeja Dudy; do Polski przylecą kolejne samoloty ze sprzętem potrzebnym do walki z koronawirusem - stwierdził prezes KGHM Polska Miedź S.A. Marcin Chludziński.

„Zorganizowanie tak dużej operacji związanej z kupnem i transportem sprzętu medycznego było możliwe dzięki pomocy Andrzeja Dudy. Po dzisiejszej rozmowie z Prezydentem mogę zapewnić, że do Polski przylecą kolejne samoloty ze sprzętem potrzebnym do walki z koronawirusem” - napisał w czwartek na Twitterze prezes KGHM Polska Miedź S.A. Marcin Chludziński.

Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski informował wcześniej w czwartek, że prezydent spotkał się prezesem KGHM Polska Miedź S.A., a rozmowa dotyczyła transportów z Chin medycznych środków ochrony osobistej m.in. dla lekarzy i pielęgniarek.

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował w czwartek, że od przyszłego tygodnia uruchomiony zostanie most powietrzny z Chinami, który będzie przewoził towary do ochrony medycznej dla służb, które biorą udział w walce z koronawirusem.

W czwartek w Warszawie wylądował pierwszy transport wyposażenia medycznego, który jest niezbędny w walce z koronawirusem.

Szef KPRM dziękował w tym kontekście prezesom spółek Skarbu Państwa i agend rządowych, które realizują i kupują niezbędne materiały. Wyraził również wdzięczność dla prezydenta Andrzeja Dudy, który rozmawiał ostatnio z prezydentem Chin Xi Jinpingiem.

„Bariery usunięte. Na Okęciu wylądował pierwszy z kilku samolotów, którymi dziś i w najbliższych dniach przyleci do Polski indywidualne wyposażenie ochronne dla służb medycznych zakupione w Chinach przez różne polskie instytucje (ARP, ARM, KGHM)” - napisał na Twitterze Andrzej Duda.

W czwartek rano szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że z lotnisk w Pekinie i Szanghaju wystartowały dwa samoloty z zakupionymi przez Polskę materiałami ochronnymi dla służby zdrowia, które po południu powinny być już w Warszawie. Trzeci samolot - jak dodał - powinien wylądować w nocy z czwartku na piątek. Szef gabinetu prezydenta informował też, że uzgodnione są już też kolejne transporty.

PAP/ as/