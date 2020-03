Zakupy w sklepie osiedlowym ocalą gospodarkę!

Polska Grupa Supermarketów apeluje o wspieranie drobnych, lokalnych przedsiębiorców i zachęca do zakupów w osiedlowych sklepach, by ograniczyć skutki pandemii.

„Apelujemy o wsparcie dla tysięcy małych polskich firm: sklepów i restauracji, których sytuacja jest coraz bardziej skomplikowana” - czytamy w piątkowym komunikacie Polskiej Grupy Supermarketów (PGS).

„Wybierajmy lokalne osiedlowe sklepy spożywcze, które od wielu lat znajdują się w trudnej sytuacji, borykając się z niską marżą i konkurencją światowych korporacji. Wspierajmy lokalne usługi, których przyszłość zależy od lokalnych społeczności” - wskazano.

Jak podkreślono, w tym krytycznym momencie waży się również przyszłość tysięcy mikro- i małych przedsiębiorców oraz ich pracowników, którzy codziennie starają się pełnić obowiązki, dostarczając nam swoje usługi i produkty.

Przypomniano, że rząd ogłosił wdrożenie wartej około 212 mld zł tarczy antykryzysowej, która ma złagodzić m.in. zdrowotne i ekonomiczne skutki pandemii. „Niestety, już dziś wiemy, że podjęte środki okażą się niewystarczające, by uchronić tysiące polskich firm przed upadłością oraz dziesiątki tysięcy osób przed utratą pracy” - czytamy.

Projektami ustaw tworzących tarczę antykryzysową ma zająć się w piątek Sejm. Tarcza opiera się na pięciu filarach: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych.

Tarcza to zestaw kilku projektów ustaw przygotowanych m.in. przez resort rozwoju, finansów i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według rządu jej wartość to co najmniej 10 proc. polskiego PKB.

