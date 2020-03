Allegro uruchamia „Pakiet wsparcia dla Sprzedających” wart 16 mln zł od 1 kwietnia br., podała spółka.

Małe i średnie przedsiębiorstwa są bardzo ważną częścią polskiej gospodarki. Tworzą miejsca pracy oraz zapewniają dochody i usługi rodzinom w całej Polsce. Są także podstawą gospodarki cyfrowej. W obecnej, niespotykanej dotąd sytuacji, firmy internetowe stały się niezbędne w zapewnianiu Polakom dostępu do produktów i usług potrzebnych w życiu codziennym. Jesteśmy najpopularniejszym miejscem internetowych zakupów w Polsce, to dla nas wielka odpowiedzialność i dlatego będziemy współpracować z polskimi firmami, aby zapewnić konsumentom szeroki dostęp do codziennych produktów. Będziemy nadal inwestować w programy i rozwiązania, które mogą mieć najbardziej pozytywny wpływ na życie Polaków i na polską gospodarkę - powiedział CEO Allegro Francois Nuyts, cytowany w komunikacie.

W ramach pakietu Allegro wydłuża termin płatności dla małych firm z 14 do 60 dni; wprowadza 3 miesiące bez płacenia prowizji dla nowych polskich sprzedawców niezależnie od skali działalności; daje łatwy dostęp do pożyczki z cashbackiem do 4,5 tys. zł dla sprzedawców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą; wstrzymuje wcześniej ogłoszone podwyżki opłat, dzięki czemu sprzedawcy oszczędzą 8,5 mln zł, podano także.

Allegro.pl jest największą platformą handlu elektronicznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Społeczność Allegro tworzy ponad 20 mln zarejestrowanych użytkowników, a sprzedaż na platformie prowadzi ponad 100 tys. małych i średnich polskich firm: sklepów, importerów, dystrybutorów, producentów.

KG/ISBnews