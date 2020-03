To już oficjalne - Czechy rozbudują elektrownię atomową

Koncern CEZ rozbuduje elektrownię atomową w Dukowanach o dwa nowe reaktory - podała „Rzeczpospolita”.

Koncern CEZ wystąpił do państwowego komitetu ds. bezpieczeństwa jądrowego z wnioskiem o zgodę na budowę dwóch nowych bloków energetycznych o mocy 1200 MW każdy w elektrowni Dukowany.

CEZ 23 marca złożył wniosek o wydanie pozwolenia na rozpoczęcie budowy nowego jądrowego źródła zasilania w rejonie Dukowany. Przedmiotem przetargu będzie budowa dwóch bloków energetycznych, każdego z jednym reaktorem o mocy 1200 MW. Taka procedura pozwoli określić obecne cele energetyczne i klimatyczne Czech i w konsekwencji podjąć decyzję o budowę jednego lub dwóch bloków – głosi komunikat CEZ, który przytacza dziennik w dodatku energianews.rp.pl.

Autorka tekstu przypomina, że dwie pracujące w Czechach elektrownie atomowe – Dukowany i Temelin, zostały zbudowane według projektów i z wyposażeniem sowieckim i rosyjskim. Siłownia Dukowany została uruchomiona w latach 1985-1987, a więc wtedy kiedy miała miejsce największa w historii katastrofa takiego obiektu w Czarnobylu (1986 r).

W listopadzie 2019 r premier Andrej Babisz ogłosił, że nowe reaktory zaczną w Dukowanach pracę do 2036 r. W tym roku ma być ogłoszony przetarg, a wykonawca wybrany do 2022 r. Cena jednego bloku energetycznego ma wynieść 140-160 mld koron (ok. 7 mld dol.). Zainteresowanie udziałem zgłosiły już w 2018 r koncerny z sześciu państw: rosyjski Rosatom, francuska EDF, południowokoreański KHNP, chiński China General Nuclear Power, amerykański Westinghouse i konsorcjum francuskiej Arevа i japońskiego Mitsubishi Atmea. W lutym w Pradze zostały przeprowadzone konsultacje z tymi firmami.

Przypomnijmy, że Polska jest jedynym krajem w naszym regionie bez elektrowni atomowej. Czytaj także: Jesteśmy jedynym krajem w regionie bez elektrowni atomowej

Proszę zauważyć, że Polska jest jedynym krajem w regionie, która nie ma elektrowni atomowej. Jesteśmy otoczeni przez kraje, z których każdy ma elektrownie atomową poczynając od obwodu kaliningradzkiego, poprzez Białoruś, Ukrainę, Słowację, Czechy, Niemcy. W Szwecji i Finlandii także mają elektrownie atomowe - mówił w październiku zeszłego roku Jerzy Kwieciński, ówczesny minister finansów, inwestycji i rozwoju.

Minister wskazał wówczas, że „jeżeli chcemy przejść na tę gospodarkę bez dwutlenku węgla, to nie jest tak łatwo od razu przestawić na odnawialne źródła energii”.