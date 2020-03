Wirus: Genetyczny defekt ułatwia zarażenie?

Czy mamy odpowiedź na pytanie o szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa we Włoszech? Być może kluczem jest genetyka!

Jak informuje Puls Medycyny stosunkowo częsty w populacji włoskiej niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej może być istotnym czynnikiem, sprawiającym, że koronawirus tak mocno uderzył w tamtejszą populację!

Jak mówi prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska:

Wydaje się, że nie tylko wiek populacji, nie tylko styl życia, ale także inne czynniki, m.in. genetyczne, mogą mieć znaczenie dla reakcji organizmu na zakażenie

Pani profesor jest specjalistką z dziedziny genetyki. Wskazuje, że to właśnie populacje śródziemnomorskie mogą być najbardziej narażone na koronawirusa.

Potwierdza to przebieg i śmiertelność choroby - we Włoszech wynosi on 10 proc., w Hiszpanii - 7 proc.

Nie znaczy to jednak, że my Polacy jesteśmy bezpieczni - dotychczasowe badania nie udzielają w kwestii zarażeń jednoznacznych odpowiedzi. Z tego powodu należy zachować bezwzględną ostrożność i stosować się do poleceń rządu!

Puls Medycyny/ as/