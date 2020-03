Nie tylko praca! Oto co można robić podczas kwarantanny

Jak można spędzić domową kwarantannę, gdy nie trzeba pracować zdalnie? Zapytaliśmy o to naszych czytelników!

Choć wielu z nas podczas kwarantanny i tak pracuje z domu, są też tacy, którzy mogą sobie pozwolić na chwilę odprężenia. Jednak, co ważne, nie marnują oni czasu lecz angażują w ambitne, rozwijające zajęcia

Jak pisze nasza czytelniczka Joanna:

Zajmuje się rękodziełem, czyli czymś, na co ostatnio nie miałam siły po pracy. Znowu robię bransoletki, kolczyki. Kończę prace które leżały odłogiem i… dalej nie sprzątam

Z kolei Krzysztof natrafił na niespodziewane trudności:

Jestem tłumaczem. Zostałem stworzony do kwarantanny. Zero zmian, poza tym że ostatnio zabrakło keczupu

Nasz wieloletni czytelnik Michał z kolei łapie się kilku działań na raz… i każdemu poświęca sporo uwagi!

Oglądam zaległe filmy i seriale, czytam zaległe książki (4 pozycje na tę chwilę), uczę się programowania w Swift (platforma Mac), jestem w trakcie pisania artykułu dla jednego portalu, próbuję odgrzebać stary pomysł literacki i zamienić go w opowiadanie. Poza tym plumkałem ambienty w GarageBand, bez większych rezultatów.

Wśród naszych odbiorców są też fani figurkowych gier bitewnych. Poświęcają oni czas na swoje pasje. Mikołaj:

Maluję starocie z półki wstydu, wreszcie mam też czas na poprawienie basingu bo czymś trzeba dziecko zająć a okazuje się, że dla 2 latka to super fun. No i ogarnęliśmy ze znajomymi Roll20 do sesji RPG przez neta