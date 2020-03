Prezydent chce półrocznego zwolnienia od odsetek

Prezydent Andrzej Duda podczas rozmowy w TVP Info skierował ważny apel do banków.

Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie na antenie TVP Info poświęconym m.in. działniom antykryzysowym w gospodarce podkreślił, że trzeba się starać ratować branże najbardziej zagrożone, jak turystyka czy gastronomia. Nie wykluczył, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to trzeba będzie obecnie zaproponowane rozwiązania w Tarczy Antykryzysowej rządu poprawić lub szybko wprowadzić nowe.

„I co do tego, ja mam podejście bardzo radykalne: to my musimy realizować te zmiany, nie oglądając się na kwestie deficytu - to już w tej chwili jest mało ważne - my musimy przede wszystkim ratować ludzi, ratować miejsca pracy, ratować poziom życia Polaków, ratować poziom naszej przedsiębiorczości, ratować nasz rynek i naszą gospodarkę, bo to jest kwestia naszego poziomu życia, to jest kwestia absolutnie fundamentalna” - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent, zwrócił się do banków o to, by zdecydowanie wydłużyć okres prolongaty spłaty kredytów. „I zwracam się jeszcze raz: proszę byście państwo nie tylko trzy miesiące, ale sześć miesięcy dali tej prolongaty i by to była prolongata całościowa, odnosząca się zarówno do rat kapitałowych, jak i do odsetek, bo ludzie są w naprawdę w ogromnie trudnej sytuacji i ta pomoc jest ogromnie potrzebna” - powiedział Andrzej Duda.

Więcej o Tarczy można przeczytać w naszym specjalnym sprawozdaniu: Tarcza Antykryzysowa: Wszystko co musisz wiedzieć

Tarcza? Podpisana przed 1 kwietnia

Rozmawiałem dziś z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim; zgodziliśmy się, że tzw. tarcza antykryzysowa powinna przyjść do podpisu prezydenta przed 1 kwietnia; bardzo bym chciał, żeby tak się stało, ten pakiet ustaw musi jak najszybciej zacząć działać - mówił w sobotę prezydent Andrzej Duda.

Sejm w sobotę rano, po całonocnych głosowaniach, uchwalił trzy ustawy tzw. tarczy antykryzysowej, które mają wesprzeć służbę zdrowia w zwalczaniu epidemii koronawirusa, a także zniwelować negatywne skutki tej epidemii dla polskiej gospodarki.

Prezydent poinformował w TVP Info, że odbył w sobotę rozmowę z marszałkiem Grodzkim, podczas której zaapelował, by Senat jak najszybciej podjął pracę nad tzw. tarczą antykryzysową. „Cieszę się, że pan marszałek zgodził się ze mną przynajmniej w jednej kwestii, a mianowicie w takiej, że ten pakiet ustaw powinien przyjść do podpisu prezydenta przed 1 kwietnia. Ja bym bardzo chciał, żeby tak się stało, bo on musi jak najszybciej zacząć działać” - mówił Andrzej Duda.

Podkreślił, że dzisiaj obok bezpieczeństwa życia i zdrowia Polaków, drugą najważniejszą kwestią jest ich bezpieczeństwo ekonomiczne i bezpieczeństwo polskiej gospodarki.

Prezydent ocenił, że rozwiązania służące ochronie miejsc pracy, wzmacniające polskich przedsiębiorców muszą jak najszybciej wejść w życie. „Nie ma żadnej wątpliwości, że kryzys będzie, nie ma żadnej wątpliwości, że ta trudna sytuacja życiowa przełoży się na bardzo trudną sytuację gospodarczą i to nie tylko u nas, ale na całym świecie. To będzie takie ekonomiczne tsunami. My musimy to przetrwać i trzeba wszystkie ręce rzucić na pokład, żebyśmy jak najszybciej sobie z tym dali radę” - oświadczył.

Jak informowało Centrum Informacyjne Senatu, marszałek Izby Tomasz Grodzki po konsultacji z Konwentem Seniorów zdecydował o przesunięciu na poniedziałek, na godz. 15. posiedzenia Senatu, zwołanego pierwotnie na wtorek.

TVP Info/ as/