Żołnierze dostarczają sprzęt do szpitali zakaźnych

Transporty z płynami do dezynfekcji, odzieżą ochronną oraz sprzętem medycznym trafią do Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych i szpitali jednoimiennych. Za transport odpowiadają żołnierze z brygad logistycznych - poinformował w niedzielę szef MON Mariusz Błaszczak.

„Dziś 18 transportów m. in. z płynami do dezynfekcji, odzieżą ochronną oraz sprzętem medycznym trafi do Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych i szpitali jednoimiennych. Za transport odpowiadają żołnierze z brygad logistycznych w Opolu i Bydgoszczy” - napisał na Twitterze Błaszczak.