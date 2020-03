Wolontariusze z diecezji także walczą z wirusem

Ponad 100 tys. wolontariuszy ze wszystkich 44 polskich diecezji pomaga potrzebującym w czasie epidemii koronawirusa - poinformował rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

„Bezdotykowe paczki żywnościowe, ciepłe posiłki dla seniorów i osób w kwarantannie, zbiórki żywności, wyposażenia szpitali, wirtualne warsztaty i pomoc w odrabianiu lekcji dla dzieci oraz wsparcie duchowe i psychologiczne, to tylko niektóre inicjatywy charytatywne prowadzone przez Kościół w czasie epidemii koronawirusa” - podkreślił rzecznik KEP.

Zaznaczył jednocześnie, że na stronie episkopat.pl została uruchomiona specjalna zakładka, w której można znaleźć informacje dotyczące wielu inicjatyw pomocowych prowadzonych w poszczególnych diecezjach - https://episkopat.pl/dzialania-pomocowe-kosciola/

„Czas Wielkiego Postu i świąt Wielkiej Nocy zawsze był momentem, w którym jeszcze bardziej wspieraliśmy potrzebujących, choćby przez wielkopostną jałmużnę. W tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa, to wsparcie jest szczególnie potrzebne. Dlatego we wszystkich polskich diecezjach prowadzone są inicjatywy mające na celu niesienie niezbędnej pomocy osobom, które jej potrzebują, szczególnie seniorom, samotnym i bezdomnym. W ten sposób realizujemy ewangeliczne przykazanie miłości bliźniego” - powiedział rzecznik KEP.

Wolontariusze codziennie dostarczają do domów osób starszych oraz objętych kwarantanną ciepłe posiłki oraz paczki żywnościowe w ramach akcji „paczka bezdotykowa”. Gnieźnieńska akcja DOBROkrążcy czy drohiczyńska #dzielnybodobry angażuje pełnoletnich wolontariuszy Caritas diecezjalnych w robienie zakupów osobom: starszym, samotnym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym.

W niemal wszystkich diecezjach uruchomione zostały specjalne numery telefonów dla osób, które potrzebują duchowego wsparcia, rozmowy i umocnienia. „Ksiądz na sygnale” - pod takim hasłem funkcjonuje specjalna infolinia, uruchomiona przez archidiecezję poznańską, gdzie codziennie można porozmawiać z kapłanami.

Diecezje organizują zbiórki środków na zakup sprzętu dla szpitali np. respiratorów i materiałów ochronnych dla personelu medycznego. Siostry zakonne, wspólnoty, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z ofiarowanych przez sponsorów materiałów szyją codziennie tysiące maseczek. Pracownicy służby zdrowia objęci są pomocą nie tylko materialną jak np. w ramach gliwickiej akcji

NakarmMedyka, ale również Duchową Adopcją Medyka (DAM), polegającą na codzienniej modlitwie za

konkretną pielęgniarkę czy lekarza.

Wsparcie otrzymują również bezdomni, m.in. w noclegowaniach, jadłodajniach czy łaźniach. Potrzebujący dostają środki higieniczne, obuwie i odzież. W diecezjach jadłodajniach codziennie wydawane są tysiące posiłków. Streetworkerzy pracujący z osobami bezdomnymi rozdają artykuły higieniczne i płyny odkażające mówiąc o tym, jak uchronić się przed zarażeniem.

W diecezji radomskiej powstała akcja #WirtualnyWolontariusz, w któreji wolontariusze prowadzą zajęcia on-line dla dzieci i młodzieży, pomagając im rozwijać ich talenty. Podpowiadają również jak kreatywnie spędzić czas w domu.

Caritas Polska uruchomiła akcję #WdzięczniMedykom, która ma pomóc w zakupie respiratorów, termometrów bezdotykowych oraz środków ochrony osobistej. Budżet projektu wstępnie oszacowano na 12 mln zł. Zaś w ramach inicjatywy #PomocDlaSeniora - Caritas Polska w odpowiedzi na epidemię koronawirusa przekazała diecezjom już milion złotych z własnych środków paczki żywnościowe, środki higieny i leki.

Diecezje sandomierska i tarnowska przeznaczyły swoje ośrodki dla osób w kwarantannie.

Różnorodność działań pomocowych oraz ich skala jest odpowiedzią Kościoła na wezwanie Jezusa do miłości bliźniego i troski o potrzebujących. „W każdym położeniu potrzebna jest solidarność, potrzebni są ludzie, którzy wyjdą z pomocą do tych, którzy są starzy, samotni, którzy potrzebują, by ktoś im zrobił i przyniósł zakupy, potrzeba też kontaktu choćby telefonicznego, aby ludzie nie czuli się całkowicie samotni” - podkreśla przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

PAP/ as/