Ważny cykl spotkań ministra

W tej chwili odbywam spotkania z zarządami spółek Skarbu Państwa, rozmawiamy o środkach zaradczych skutków pandemii - powiedział w poniedziałek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

O zaangażowanie spółek Skarbu Państwa w walkę z koronawirusem Jacek Sasin został zapytany w poniedziałek w rozmowie z Polskim Radiem 24.

Minister aktywów państwowych zapewnił, że jego resort pracuje nad tym, by ochronić spółki Skarbu Państwa przed kryzysem, który prawdopodobnie będzie następstwem epidemii koronawirusa. Według niego wówczas to właśnie państwowe spółki będą kluczowe, jeśli chodzi o walkę z kryzysem, aby polska gospodarka mogła się odbić.

„W tej chwili odbywam spotkania z zarządami spółek, rozmawiamy o środkach zaradczych, chociażby wczoraj taką rozmowę odbyłem z zarządem Polskich Linii Lotniczych LOT. One są w bardzo trudnej sytuacji, bo z jednej strony realizują program powrót do domu (+LOTdoDomu+), ale z drugiej, tak jak wszystkie inne linie lotnicze, przygotowują się do trudnego okresu przestoju, który może trwać przecież nawet wiele miesięcy. To samo dotyczy energetyki, także innych obszarów, które dzisiaj tracą bardzo mocno na tym kryzysie” - powiedział Sasin.

Wicepremier przypomniał, że fundacje państwowych spółek przeznaczyły ponad 80 milionów złotych na wsparcie zakupów najbardziej potrzebnego sprzętu dla placówek medycznych. „Sam Orlen przeznaczył dodatkowo 60 milionów złotych na zakup sprzętu medycznego. To dotyczy też innych spółek. Mówimy dzisiaj rzeczywiście o potężnych pieniądzach, które spółki skarbu państwa wykładają na ten cel” - zaznaczył Sasin. Dodał, że akcję tę koordynuje jego resort we współpracy z Ministerstwem Zdrowia.

PAP/ as/