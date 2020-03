Kolejny krok LOTTO we wsparciu walki z koronawirusem

Totalizator Sportowy zrobił kolejny krok we wsparciu walki z koronawirusem. Zarząd spółki zdecydował o bezterminowym przekazaniu na ten cel 10 procent ze sprzedaży wszystkich zakładów i losów zawieranych na lotto.pl. Projekt ruszył dziś.

Przystępujemy do kolejnych działań, które pozwolą nam jeszcze mocniej zaangażować się w pomoc wszystkim tym, którzy codziennie podejmują ogromny wysiłek na rzecz walki z koronawirusem. Należy jednak też myśleć o przyszłości, dlatego tak ważne jest wsparcie wieloetapowe, którego celem będzie ograniczanie skutków tej epidemii po jej zakończeniu – powiedział Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego.

Warto podkreślić, że cena produktów LOTTO pozostanie bez zmian, a grający nadal będą wspierać rozwój polskiego sportu oraz kultury narodowej.

Skoordynowana akcja pomocy potrzebującym realizowana na co dzień przez spółki skarbu państwa przynosi pożądane efekty. Totalizator Sportowy udowadnia, że możemy wygrać wszyscy – dziś z samym koronawirusem, jutro ze skutkami epidemii. Tak szerokie wsparcie to warunek czasu walki z chorobą, ale i kwestia odpowiedzialności spółki wobec jej klientów – powiedział Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych.

Warto dodać, że 26 marca Totalizator Sportowy podjął decyzję, by przekazać za pośrednictwem Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej (w formie darowizny) 90 samochodów, które posłużą jako niezbędny transport do walki z epidemią. Dwadzieścia pierwszych aut zostało już rozdysponowanych pomiędzy 10. szpitalami. Czas oraz miejsce przekazania kolejnych uzgadniane są na bieżąco z koordynującymi akcję pomocy Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Aktywów Państwowych.

To jednak nie wszystko. Wcześniej Totalizator Sportowy zdecydował o przekazaniu za pośrednictwem Fundacji darowiznę w wysokości 4 mln zł na walkę z epidemią koronawirusa. Wsparcie trafiło do 6 szpitali: MEGREZ Spółka z o.o. w Tychach, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie, Tomaszowskiego Centrum Zdrowia w Tomaszowie Mazowieckim, Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu i Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.

Na liście zakupów Fundacji znalazły się: środki ochrony osobistej (kombinezony, fartuchy, maski, przyłbice, okulary ochronne), kardiomonitory, pulsoksymetry, aparaty USG, respiratory, defibrylatory, wideolaryngoskopy, ssaki elektryczne, holtery, analizatory parametrów krytycznych, nerki do dializ, worki ambulatoryjne, kardiomonitory, urządzenia do plazmowego oczyszczania powietrza, urządzenia do dezynfekcji i ambulanse specjalistyczne.

Spółka podjęła również szereg działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno swoich klientów, jak i pracowników punktów sprzedaży LOTTO, które są własnością Totalizatora Sportowego. Zamknięto punkty sieci własnej LOTTO we wszystkich galeriach handlowych oraz Salony gier na automatach. Od kilkunastu dni w funkcjonujących punktach LOTTO całej sieci dystrybuowanych jest ponad 2 miliony ulotek oraz plakatów z informacjami na temat koronawirusa. Spółka włączyła się również do akcji #zostanwdomu. Totalizator Sportowy zwiększył dotychczasowe środki bezpieczeństwa w punktach sprzedaży, których jest właścicielem (żele odkażające, maseczki itp.). Poza sukcesywnym przekazywaniem różnego typu środków ochronnych oraz edukacji pracowników w zakresie bezpiecznych zachowań, wprowadzone zostały nowe procedury. Do kolektur można wchodzić tylko pojedynczo, a w zależności od punktu, poza sprzedawcą, mogą w nim pozostawać maksymalnie 1-2 osoby. Klienci są także informowani o przebywaniu w kolekturze tylko w czasie niezbędnym do zakupu produktów LOTTO oraz o wprowadzeniu stref ochronnych, czyli zachowania około 1.5 metra między sobą. Dodatkowo sprzedawcy zachęcają do dokonywania płatności bezgotówkowej. Totalizator Sportowy przypomina też swoim graczom, że nie muszą iść do kolektury, żeby zagrać, ponieważ zakład ulubionej gry można nabyć w internecie na lotto.pl.

Dodajmy też, że 25 marca wystartowała akcja #MilionSposobówNaNudę, której inicjatorem jest właściciel marki LOTTO. Jej celem jest zachęcanie Polaków, którzy pozostają w domach do ciekawego, kreatywnego spędzenia czasu.

PAP, KG