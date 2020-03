Sasin: Widzimy dziś jak ważne są spółki skarbu państwa

Jak podkreślił w poniedziałek podczas briefingu omawiającego aktualne zaangażowanie PKN Orlen w walkę z koronawirusem Jacek Sasin, epidemia COVID-19 pokazuje nam wszystkim jak ważne są spółki skarbu państwa

Nas bardzo wiele lat przekonywano, ze ten państwowy biznes to coś, co powinno być przeżytkiem, że powinno dawno odejść, że to spuścizna dawnych czasów komunistycznych, że (teraz - red.) wszystko powinno być prywatne, że kapitał nie ma swojej narodowości, że nie jest to ważne dla kondycji państwa, jaka jest własność w gospodarce. Otóż my zawsze uważaliśmy inaczej. Uważaliśmy, że kapitał ma narodowość - powiedział wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. - Oczywiście, bardzo mocno wspieramy i będziemy wspierać własność prywatną, prywatne podmioty, prywatne firmy, ale uważamy, że ważnym instrumentem, dającym państwu możliwość działania, szczególnie w takiej kryzysowej sytuacji, są spółki skarbu państwa, które dzisiaj stają na wysokości zadania, ale które też będą potrzebowały tego wsparcia ze strony właściciela, ze strony państwa, bo też dziś ponoszą ogromne straty związane z tą sytuacją. Jeszcze raz dziękuję panie prezesie za te działania, które podjął Orlen - dodał zwracając się do Daniela Obajtka, prezesa PKN Orlen.