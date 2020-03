MC zwiększa środki na wsparcie uczniów i nauczycieli

Zwiększamy kwotę środków unijnych na zakup sprzętu i dostępu do internetu dla uczniów i nauczycieli do 186 milionów złotych - zapewnił minister cyfryzacji Marek Zagórski podczas poniedziałkowej wideokonferencji z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy.

Poinformował o tym resort cyfryzacji, przypominając, że nabór wniosków o dofinansowanie rusza 1 kwietnia.

Powiązaliśmy je z liczbą uczniów w danym samorządzie. Minimalna kwota zwrotu, jaką może otrzymać samorząd, to 35 tysięcy, maksymalna - 100 tysięcy złotych” - powiedział minister Zagórski, cytowany w komunikacie resortu cyfryzacji - Nie wskazujemy parametrów sprzętu, zależy nam na tym, by samorządy zmaksymalizowały efekty wsparcia, działając w oparciu o potrzeby mieszkańców i maksymalizując liczbę zakupionego sprzętu. Chodzi o to, by trafił do jak największej grupy potrzebujących uczniów” - dodał szef MC.