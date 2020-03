WHO: Wkrótce stabilizacja we Włoszech

Blokady i rygorystyczne środki stosowane we Włoszech przez ostatnie dwa tygodnie powinny wkrótce doprowadzić do stabilizacji epidemii koronawirusa, ale konieczna będzie czujna obserwacja - powiedział w poniedziałek ekspert Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Mike Ryan.

Mamy nadzieję, że Włochy i Hiszpania są już blisko (stabilizacji - PAP), ale wirus sam się nie pokona, należy go przycisnąć poprzez działania ochrony zdrowia publicznego - powiedział na konferencji prasowej dr Ryan.

Ekspert ds. sytuacji nadzwyczajnych WHO ocenił, że we Włoszech powinniśmy zacząć widzieć spowolnienie epidemii, ponieważ „obserwowane dziś przypadki tak naprawdę odzwierciedlają ekspozycję sprzed dwóch tygodni”, to znaczy kiedy obowiązywały najostrzejsze ograniczenia w ruchu ludności.

Bilans zgonów z powodu Covid-19 we Włoszech wynosi 11591, z czego 812 osób zmarło w ciągu ostatniej doby. Potwierdzonych zakażeń koronawirusem jest w całym kraju 101739, przy czym dobowy wzrost o 4050 jest najniższy od 17 marca.

KG/PAP