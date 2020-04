KAS przekazała zatrzymany alkohol na walkę z wirusem

Funkcjonariusze wielkopolskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przekazali 679 litrów zatrzymanych wyrobów alkoholowych do walki z COVID-19. Prawie 380 litrów alkoholu trafiło do PSP w Poznaniu, zaś 300 litrów do poznańskiego jednoimiennego szpitala zakaźnego.

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, łącznie 679 litrów alkoholu przekazanych przez KAS ma zostać wykorzystanych do przygotowania preparatów dezynfekujących. Prawie 380 litrów alkoholu trafiło do Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, zaś 300 litrów do poznańskiego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia.

„Placówka medyczna funkcjonuje obecnie jako jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Przekazany alkohol pochodził z przestępstwa i był przeznaczony do zniszczenia. Teraz posłuży służbom medycznym i strażakom - będącym w tej chwili na pierwszej linii zmagań z koronawirusem - do przygotowania środków dezynfekujących” - podkreśliła Spychała-Szuszczyńska.

Dodała, że to kolejna partia wyrobów alkoholowych wydana z magazynów Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu.

„Wcześniej przekazaliśmy 415 litrów spirytusu kaliskiemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. To w ubiegłym tygodniu dało łącznie ponad 1 tys. litrów” - zaznaczyła.

W Wielkopolsce do tej pory odnotowano 147 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym trzy osoby zmarły.

PAP/ as/