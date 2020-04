Nastąpiło odrodzenie plastiku?

W ostatnich tygodniach jesteśmy świadkami renesansu tworzyw sztucznych. Normą stało się, że w sklepach produkty takie jak np. bułki są pakowane w folie ochronne. Działania wymusiła pandemia koronawirusa.

Podstawową funkcją opakowań od samego początku było bezpieczeństwo. Tworzywa sztuczne są najtańszym, najłatwiejszym i skutecznym sposobem zabezpieczenia żywności. Powodują również, że możemy ograniczyć częstość robienia zakupów, a idąc dalej tą logiką - wyeliminujemy potencjalne zagrożenie w postaci styczności ze zbiorowiskiem ludzi w sklepach czy marketach.

Tworzywa przetwarzane w temperaturze powyżej 100 stopni zdecydowanie eliminują koronawirusa, zaś produkty zapakowane w przezroczyste opakowania plastikowe – zapobiegają chęci ich otwarcia i manipulacji, a poprzez wysoką barierowość plastiku zabezpieczają całkowicie produkt przed zarazkami. Barierowe tacki/folie z kolei wydłużają znacznie termin przydatności do spożycia, ograniczając dostęp tlenu, a tym samym rozwój drobnoustrojów, bez konieczności stosowania dodatkowych konserwantów - informuje Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Istotnym elementem jest technologia opakowania. W większości produktach szczelnie zapakowanych nie ma możliwości dostępu z zewnątrz. Tak samo przedłużanie ich ważności nie odbywa się przez dodawanie środków chemicznych. Zamiast tego pozbawia się tlenu wewnątrz opakowania. Skutecznie to eliminuje możliwość namnażania się bakterii i wirusów - mówi Robert Szyman, dyrektor generalny, Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Tym samym jeżeli ktoś już jest zmuszony do zrobienia zakupów to korzystając z tworzyw sztucznych może zmniejszyć ryzyko zakażenia. Opakowanie stanowi „ścianę” przed zanieczyszczeniem.

Pakowanie produktów spożywczych - szczególnie sprzedawanych „luzem” zawsze budziło obawy. Ochrona jaką daje tworzywo sztuczne jest najtańszym, najłatwiejszym i skutecznym sposobem zabezpieczenia żywności. Zwiększona ilość tych materiałów nie jest złem koniecznym dla Konsumentów tylko prewencją przed rozprzestrzenianiem się wirusów czy bakterii. Każdy, czy dziś czy kilka miesięcy temu, powinien wybrać produkt spożywczy zapakowany, a nie ten bez osłony. Podkreślić należy, że każde tworzywo sztuczne można poddać dezynfekcji w prosty domowy sposób. Produktów żywnościowych nie odkazimy, bo zastosowane środki nie są przyjazne dla naszego organizmu. Nie bójmy się stosować tworzyw sztucznych, bo jeśli są one odpowiednio dobrane, to nie obciążą środowiska naturalnego, a my będziemy bezpieczniejsi - mówi Małgorzata Szymczukiewicz, Dyrektor ds. Rozwoju i Systemów Zarządzania w KB Folie.