Rosjanie myślą, że kupią spokój ws. Nord Stream 2

Gazprom zapłaci PGNiG żądane sumy po przegranej w sądzie arbitrażowym. Sądzą, że dzięki temu Polska odpuści w sprawie Nord Stream 2 - czytamy w „Niezawisimaja Gazieta”.

Można przypuszczać, że Gazprom zapłaci i tym razem, aby wycofać pretensje jednego z najbardziej zajadłych przeciwników budowy Nord Stream 2 - ocenia gazeta.

Zarazem, powołując się na ekspertów przyznaje, że „nawet hipotetyczne wypłacenie Polsce 1,5 mld USD nie jest głównym argumentem” w doprowadzeniu do końca budowy Nord Stream 2.

Zdaniem analityka Aleksieja Kałaczewa Gazprom ma „bardzo małe szanse”, by skutecznie odwołać się od decyzji arbitrażu, tym mniejsze, że „wcześniej apelacje dotyczące pretensji ukraińskiego Naftohazu zakończyły się niepowodzeniem”. Analityk prognozuje, że „trzeba będzie zapłacić”, ponieważ niewykonanie decyzji sądu „grozi utratą reputacji odpowiedzialnego kontrahenta”.

Oczywiście, rewidowanie cen wstecz o kilka lat jest dziwne, jednak rozbieżność pomiędzy cenami z długoterminowych kontraktów i cenami na dzisiejszym nasyconym podażą rynku jest dotkliwie wielka - uważa Kałaczew.

Jego zdaniem Gazprom powinien był „bardziej elastycznie i częściej iść na rękę swoim kontrahentom w rewidowaniu cen”.

Inny ekspert Piotr Puszkariow ocenił, że „mało prawdopodobne jest”, by Gazprom w zamian za uiszczenie roszczeń uzyskał wycofanie sprzeciwu Polski wobec Nord Stream 2. Byłaby to „zbyt wysoka cena, biorąc pod uwagę to, że Nord Stream 2 i tak na pewno zostanie uruchomiony” - powiedział rozmówca „NG”. Jego zdaniem „uda się obejść” takie przeszkody, jak sankcje amerykańskie wobec europejskich koncernów zaangażowanych w budowę czy „wprowadzenie podobnych ograniczeń ze strony USA wobec firm-konsumentów”, i stanowisko Polski nie jest w tych kwestiach decydujące.

Rosyjski dziennik przypomina, że Polska „aktywnie przeciwstawia się monopolowi Gazpromu w Europie” i że udało się jej w zeszłym roku zablokować część dostaw gazu z Rosji przez (gazociąg) OPAL”. Ekspert rynku gazowego Aleksiej Griwacz powiedział „NG”, że z powodu „antyrosyjskiej polityki władz polskich faktycznie sparaliżowana została normalna partnerska współpraca dotycząca kontraktów długoterminowych”.

PGNiG poinformowało w poniedziałek, że wygrało w arbitrażu spór z Gazpromem. Wyrok sądu w Sztokholmie oznacza, że ceny płacone za rosyjski gaz w ramach kontraktu jamalskiego były za wysokie i nierynkowe - oświadczył prezes PGNiG Jerzy Kwieciński na konferencji prasowej.

PGNiG szacuje, iż będzie mogło odzyskać ok. 1,5 mld dolarów czyli ok. 6,2 mld zł po dzisiejszym kursie nadpłaty za okres od 1 listopada 2014 r. do 29 lutego 2020 r.

PAP, KG