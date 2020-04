PGNiG rozpoczyna działalność na Litwie

1 kwietnia br. weszła w życie umowa między PGNiG a litewskim koncernem Klaipedos Nafta (KN), która przyznaje polskiej spółce prawo wyłącznego użytkowania nadbrzeżnej stacji odbiorczo-przeładunkowej LNG w porcie w Kłajpedzie.

Klaipedos Nafta jest m.in. operatorem pływającego terminala FSRU zacumowanego w Kłajpedzie oraz położonej u wejścia do portu nabrzeżnej stacji odbioru i przeładunku LNG małej skali. W 2019 roku litewska spółka zorganizowała przetarg na wyłączne użytkowanie stacji przez 5 lat. Oferta PGNiG została uznana za najkorzystniejszą i spółki podpisały stosowną umowę w listopadzie 2019 roku.

Ówczesny prezes spółki Piotr Woźniak mówił wtedy, że to PGNiG będzie samodzielnie decydowało, od kogo kupi i sprowadzi LNG do stacji, co jest bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego.

Użytkowany od środku przez PGNiG terminal ma pięć zbiorników na LNG o pojemności 1000 m sześc. każdy - co przekłada się na 2250 ton skroplonego gazu. Dostawy LNG odbywają się drogą wodną. Skroplony gaz dostarczają niewielkie metanowce - 30 raz mniejsze od dużych jednostek tego typu - lub bunkierki.

Źródłem może być ustawiony kilka kilometrów dalej FSRU - pływający terminal LNG „Independence”, ale PGNiG nie wyklucza sprowadzania go również z innych źródeł. Instalacja może również bunkrować statki, napędzane LNG.

Tempo przeładunku to ponad 560 ton LNG na godzinę, tempo bunkrowania statków to 112-225 ton LNG na godzinę.

Jesteśmy przekonani, że współpraca pomiędzy KN i PGNiG znacząco przyczyni się do wzmocnienia regionalnego rynku LNG małej skali. Wspólnie z naszymi partnerami będziemy starali się zintensyfikować jego rozwój, co da szansę na bardziej konkurencyjne ceny i umożliwi szerokie wykorzystanie LNG przez klientów w krajach bałtyckich, północno-wschodniej Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej - podkreślił prezes Klaipedos Nafta Darius Szilenskis.

W ocenie prezesa PGNiG Jerzego Kwiecińskiego rozpoczęcie użytkowania instalacji małego LNG” w Kłajpedzie to ważny krok w budowie pozycji spółki na rynkach zagranicznych. „Jestem przekonany, że nasze kompetencje w zakresie handlu i operacji LNG małej skali pozwolą PGNiG skutecznie rozwijać rynek tego paliwa na Litwie, Łotwie i w Estonii. Już teraz nasz gaz skroplony dociera do odbiorców w Niemczech i Czechach” - powiedział Kwieciński.

Przypomniał, że rozpoczęcie działalności PGNiG w Kłajpedzie wymagało wielu skomplikowanych uzgodnień handlowych i operacyjnych. Prezes podziękować kierownictwu KN za pełne zaangażowanie w ten proces. Jego zdaniem „to najlepsza rękojmia obopólnych korzyści”, jakie spółki osiągną dzięki zainaugurowanej dziś współpracy.

KG/PAP