Szumowski: rekomendacje ws. wyborów w drugiej połowie kwietnia

Swoje rekomendacje dotyczące wyborów prezydenckich przekażę wtedy, kiedy będą miał realne podstawy, dane dotyczące epidemii, nie będzie to wcześniej niż w drugiej połowie kwietnia - powiedział w czwartek minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Szef resortu zdrowia był pytany w Polsat News, czy 10 maja da się przeprowadzić wybory bez narażania zdrowia i życia Polaków.

Szef resortu powiedział, że dość regularnie rozmawia z premierem Mateuszem Morawieckim, prezydentem Andrzejem Dudą i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Żaden polityk w Polsce nie stara się wywrzeć na drugim nacisku. To przestrzeń medialna, media opisują dramatyczne i burzliwe rozmowy. Te rozmowy są bardzo konkretne i merytoryczne i ja mówię jedno: mamy w tej chwili ok. 2,6 tys. pacjentów (z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem-PAP). Połowa kwietnia to czas, kiedy będziemy mogli powiedzieć cokolwiek, co się zdarzy w maju - zaznaczył.

Minister pytany, czy głosowanie korespondencyjne jest całkowicie bezpieczne dla ludzi, stwierdził, że „na pewno głosowanie korespondencyjne, tak jak każda forma funkcjonowania, która ogranicza kontakty międzyludzkie w czasach epidemii, jest lepsza niż taka, które te kontakty zachowuje”.

Jeśli to możliwe mamy pracę zdalną, nie w urzędach, instytucjach i zakładach pracy. Jeżeli możemy mieć glosowanie korespondencyjne, to lepiej niż byłoby bezpośrednie. Jeżeli mamy zakupy, to lepiej nie pójść do sklepu, tylko kupić coś to przez internet, żeby dostarczono to do domu - wskazał.

Nie jestem ekspertem od technikali przeprowadzania takich, czy innych procedur, ale na pewno zdalne procedury są bezpieczniejsze w czasach epidemii - zaznaczył minister.