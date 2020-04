ZUS wypłacił już część trzynastek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już 1,3 mln tzw. trzynastych rent i emerytur - poinformowało ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej. Łączna wartość dotychczas wypłaconych świadczeń to 1,57 mld zł.

Wypłata „trzynastek” dla emerytów i rencistów ruszyła w środę 1 kwietnia. Dotychczas ZUS wypłacił już 1,3 mln tych świadczeń o łącznej wartości 1,57 mld zł. W sumie „trzynastkę” otrzyma ok. 9,8 mln osób, wypłaty są realizowane na bieżąco.

Aby otrzymać to świadczenie, nie trzeba nic robić, gdyż zostanie ono wypłacone wszystkim uprawnionym automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Emeryci i renciści, którzy nie mają konta w banku, świadczenie otrzymają pocztą.

MRPiPS zapewnia, że osoby, którym emeryturę przekazuje listonosz, mogą czuć się bezpieczne. Poczta Polska przygotuje bezpieczne koperty, które doręczy pod wskazany adres przy zastosowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

Kwota świadczenia to dla każdego 1200 zł brutto. Z tego w większości przypadków trzeba potrącić zaliczkę na podatek dochodowy i składkę zdrowotną. Najczęściej „na rękę” wypłacane jest 981 zł.

Do renty rodzinnej, którą pobiera kilka osób, przysługuje jedna trzynastka. ZUS podzieli ją w równych częściach na każdą uprawnioną osobę. Na przykład, jeśli jedną rentę rodzinną pobierają dwie osoby, to każda otrzyma po 600 zł brutto.

ZUS wypłaca tzw. trzynastki razem ze świadczeniem przysługującym za kwiecień, w standardowym terminie płatności emerytury czy renty. Terminów płatności w ZUS jest kilka: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca.

O pieniądze z kwietniowego dodatku nie muszą się martwić osoby z długami. Trzynastki nie podlegają zajęciom komorniczym, nawet jeśli trafią na konto bankowe. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będzie mieć specjalny opis, dzięki czemu można je łatwo rozpoznać w przelewach i nie zostanie zajęte przez komornika.

„Trzynastka” przysługuje osobom, które 31 marca były uprawnione m.in. do emerytury, renty (z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej), rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (świadczenia dla osób, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci), nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego.

PAP/ as/