Światowe Dni Młodzieży odbędą się wirtualnie

35. Światowe Dni Młodzieży, obchodzone w diecezjach w Niedzielę Palmową 5 kwietnia, odbędą w przestrzeni wirtualnej. Transmisje mszy świętych, spotkania formacyjne online - to tylko niektóre z propozycji wskazanych przez dyrektora Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM ks. Emila Parafiniuka.

Tegoroczne ŚDM odbędą się pod hasłem „Młodzieńcze, tobie mówię wstań”.

„Biblijna scena wskrzeszenia młodzieńca z Nain jest doskonałą odpowiedzią na obecną sytuację epidemii, pokazując, że to Chrystus jest Panem ludzkiego życia i ma On władzę nad każdą śmiercią” - powiedział PAP przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży bp Marek Solarczyk.

Biskup wyraził nadzieję, że trudności związane z przemieszczaniem się nie przeszkodzą młodym w przeżywaniu radości spotkania. „Znając pomysłowość i otwartość młodych, wierzę, że będą potrafili obronić to, co jest doświadczeniem wspólnoty, a wyrazi się to w wielu różnych inicjatywach” - powiedział bp Solarczyk.

Duchowny zachęca młodych do sięgnięcia po papieskie orędzie na ŚDM. „Życzę, by to był czas ich osobistej modlitwy i refleksji z wykorzystaniem współczesnych osiągnięć technologicznych, by sami spróbowali odnaleźć odpowiedź na pytanie o znaczenie przesłania tegorocznego orędzia papieża Franciszka w ich życiu” - powiedział bp Solarczyk.

Dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM ks. Emil Parafiniuk podkreślił, że ważne jest, aby do osób młodych mówić ich językiem.

„Część kapłanów ma taki charyzmat i robi to świetnie, ale nie zapominajmy, że młodzi także są duszpasterzami dla swoich rówieśników. To, w jaki sposób odbierane są inicjatywy, w które sami się angażują, zapraszając innych, pokazuje, że są skuteczni” - powiedział.

Ks. Parafiniuk zapowiedział, że w każdej diecezji tegoroczne obchody ŚDM będą wyglądały trochę inaczej.

„Bardzo często nagrywane są filmiki, umieszczane różne treści na Instagramie. Młodzież używa hasztagów. Zaplanowane są też spotykania formacyjne w przestrzeni wirtualnej. To pokazuje, że wprowadzone ograniczenia nie są dla młodych żadną przeszkodą do spotkania i wspólnego świętowania” - powiedział.

Poinformował, że specjalny program przygotowały: archidiecezja wrocławska, katowicka, gnieźnieńska i płocka.

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Wrocławskiej organizuje 5 kwietnia ogólnopolskie spotkanie formacyjne online. Włączy się w nie młodzież z różnych diecezji. Spotkanie oparte będzie na Ewangelii oraz na orędziu papieża Franciszka na ŚDM. Rozpocznie się o godz. 16.00 na różnych platformach internetowych. Zapisywać się można przez formularz zgłoszeniowy lub zorganizować samemu grupę na wybranym przez siebie komunikatorze - poinformował duszpasterz młodzieży w archidiecezji wrocławskiej ks. Zbigniew Kowal. Zapowiedział, że grupy będą liczyły 6 osób, aby młodzi mieli szansę na wymianę doświadczeń.

Katowickie Duszpasterstwo Akademickie ogłosiło wydarzenie #palmowachallenge. W mediach społecznościowych na profilach duszpasterstwa codziennie ukazują się fragmenty papieskiego orędzia na ŚDM i filmiki motywujące do czynienia dobra. W niedzielę palmową w katowickiej katedrze o godz. 12.00 abp Wiktor Skworc odprawi mszę św. transmitowaną online.

Pomysłodawcą Światowych Dni Młodzieży był papież Jana Paweł II. Pierwsze odbyły się od 29 do 31 marca 1985 r. w Rzymie, pod hasłem: „Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was”. Następne odbyły się już na szczeblu archidiecezji i parafii, 23 marca 1986 r. Co dwa - trzy lata młodzi z całego świata spotykają się z Ojcem Świętym w wybranym miejscu, a co roku ze swoim biskupem w Niedzielę Palmową. Tegoroczne spotkanie w wymiarze diecezjalnym odbędzie się 5 kwietnia.

Światowe Dni Młodzieży w wymiarze ogólnoświatowym odbędą się w 2022 r. w Lizbonie pod hasłem „Maryja wstała i poszła z pośpiechem”.

PAP/ as/