PGZ: Wielka mobilizacja do walki z epidemią

Ministerstwo Rozwoju zaapelowało do firm, by kontaktowały się z resortem ws. pomocy w produkcji m.in. fartuchów ochronnych, kombinezonów ochronnych, maseczek z filtrem, gogli oraz płynu do dezynfekcji. Napisz do nas na adres pomagamy@mr.gov.pl - zaapelowało MR we wtorek na Twitterze