Śniegowa armatka niszczy koronawirusa

Od dwóch dni ulice i chodniki w Stalowej Woli (Podkarpackie) odkażane są m.in. przy pomocy odpowiednio zmodyfikowanej armatki służącej na co dzień do produkcji śniegu. W mieście trwa także dezynfekcja m.in. budynków, placów zabaw, przystanków.

„Do dezynfekcji służy unikalna konstrukcja polskiej firmy Supersnow; armatka, która na co dzień wykorzystywana jest do produkcji śniegu. A teraz została odpowiednio przygotowana do tego, żeby odkażać miejsca publiczne” - powiedział w piątek prezes koordynującego odkażanie Miejskiego Zakładu Budynków Tomasz Gunia.