W polskim szpitalu robot będzie walczył z koronawirusem

Na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprezentowano inteligentnego robota UVD, który już wkrótce trafi do pierwszego szpitala w Polsce - Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM przy ul. Banacha 1a w Warszawie. Jego głównym zadaniem będzie wyręczenie ludzi w sterylizacji obszarów wysokiego ryzyka zakażenia i zredukowanie rozprzestrzeniania się wirusa.

-Uczestniczyliśmy dzisiaj w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w prezentacji nowoczesnego urządzenia jakim jest robot UVD do dezynfekcji pomieszczeń. Jest to niezwykle istotne w dzisiejszych czasach, w dobie walki z koronawirusem - powiedział prof. Mirosław Wielgoś, rektor WUM podczas prezentacji.

Jego zdaniem, posiadanie takiego urządzenia jest marzeniem wielu placówek, w których znajdują się, bądź będą znajdować się pacjenci z tym problemem. W Polsce jest to pierwszy egzemplarz tego robota, pracuje on pełną parą w wielu szpitalach w Chinach, w około 2000 placówek robot spełnia swoje zadanie. W europejskich szpitalach, we Włoszech czy w Wielkiej Brytanii również wprowadzono go do praktyki klinicznej.

-Rozwiązania tego typu, jak zautomazowany proces dezynfekcji powierzchni szpitalnych, głównie sal chorych, bloków operacyjnych, korytarzy jest rozwiązaniem ultranowoczesnym, a na dzisiejsze czasy rozwiązaniem wręcz wymarzonym - dodał Robert Krawczyk, dyrektor UCK WUM.

Robot UVD skutecznie usuwa wszelkie patogeny poprzez niszczenie promieniami ultrafioletowymi ich struktury DNA, ograniczając w ten sposób rozprzestrzenianie się koronawirusów bez narażania personelu szpitala na ryzyko infekcji. Robot jest w pełni autonomiczny, po wstępnym zaprogramowaniu nie wymaga obsługi. Z jednej strony zapewnia skuteczną walkę z patogenami takimi jak koronawirusy czy bakterie, przyczyniając się do znacznego ograniczenia ryzyka infekcji. Z drugiej zaś ogranicza koszty dezynfekcji dzięki oszczędności czasu i kosztów pracy personelu.

kp