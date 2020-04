Koronawirus na świecie. Dramatyczne dane z USA [Raport]

Z epidemią koronawirusa zmaga się cały świat. Wszyscy wyczekują na dobre wiadomości - ale tych brakuje. Świat czeka na lekarstwo i szczepionkę, ale na razie liczy straty. Niestety stale rośnie liczba zarówno zarażonych, jak i zmarłych. W niektórych państwach skala zakażeń jest tak duża, że lekarze muszą dokonywać wyboru, kogo mogą uratować.

Poniżej raport, jak wygląda sytuacja dot. COVID-19 na świecie. Według najnowszego zestawienia Reutera od wybuchu pandemii na świecie odnotowano ponad 1 milion zakażeń, ponad 54,4 tys. osób zmarło.

Moskwa

W Moskwie w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 434 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, liczba zakażonych w stolicy Rosji sięgnęła tym samym 3 357 - poinformowały w sobotę władze miejskie. Od początku pandemii wyzdrowiało 168 pacjentów, a 24 zmarło.

O śmierci czterech pacjentów media poinformowały w piątek wieczorem. Trzy osoby spośród tych chorych były w wieku od 80 do 86 lat; zmarł też 34-letni mężczyzna, cierpiący na chroniczne choroby oskrzeli i serca.

Wzrost liczby zakażonych w Moskwie oznacza, że liczba przypadków Covid-19 w Rosji przekroczyła 4,5 tysiąca; zmarło w sumie co najmniej 38 osób.

Na Węgrzech

Liczba zmarłych osób, u których stwierdzono koronawirusa, wzrosła na Węgrzech do 32, zaś zakażonych do 678 - poinformowano w sobotę na rządowej stronie poświęconej pandemii Covid-19.

W ciągu ostatniej doby zmarło sześć osób zakażonych koronawirusem. Wszystkie były przewlekle chore. Pięć miało 77-85 lat, a jedna 54 lata. Przez ostatnie 24 godziny przybyło także 55 nowych przypadków zakażenia.

58 osób uznano jak dotąd za wyleczone. 11 399 znajduje się na kwarantannie domowej. Pobrano w sumie 19 424 próbek do testów.

Stany Zjednoczone

W Stanach Zjednoczonych w ciągu minionej doby zmarło 1480 osób zakażonych koronawirusem - podał w piątek wieczorem czasu miejscowego w swoim codziennym raporcie Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore w stanie Maryland. W sumie w USA jest 7406 ofiar śmiertelnych pandemii.

To kolejny tragiczny dzień w USA. W piątek wieczorem czasu miejscowego raport informował o 1169 zgonach i był to pierwszy raz od początku epidemii koronawirusa, gdy dzienna ilość ofiar śmiertelnych choroby Covid-19 przekroczyła tysiąc.

Pod względem liczby ofiar śmiertelnych USA plasują się obecnie na trzecim miejscu, po Włoszech i Hiszpanii.

Wcześniej w piątek Donald Trump zarekomendował Amerykanom noszenie na twarzach masek jako środka ochrony przed koronawirusem, mimo iż do tej pory władze Stanów Zjednoczonych broniły się przed takim zaleceniem. Prezydent USA oświadczył jednak, że sam nie będzie używał takiej maski.

Trump wyjaśnił, że nowej rekomendacji nie należy postrzegać jako środka zastępczego wobec społecznego dystansowania się, ale jako dodatkowy sposób ochrony przed pandemią koronawirusa. „W przypadku masek jest to naprawdę dobrowolne. Można to zrobić, ale nie trzeba. Ja decyduję się nie nosić maski, ale niektórzy ludzie mogą chcieć to robić i to jest w porządku” - powiedział Trump.

Dzień wcześniej podobne zalecenie dla mieszkańców Nowego Jorku wystosował burmistrz tego miasta Bill de Blasio. To może być chusta, coś co można sporządzić własnoręcznie, np. z bandaża, ale nie musi to być profesjonalna maska. Nie chcemy abyście używali masek, których potrzebują służby ratownicze i chorzy i których może zabraknąć do końca pandemii” - mówił.

Według prognoz Białego Domu, Covid-19 może spowodować od 100 tys. do 240 tys. zgonów w Stanach Zjednoczonych przy zachowaniu obecnych ograniczeń. Szczyt epidemii - jak przewidują rządowe modele - ma w USA przypadać na połowę kwietnia. Dzienny bilans ofiar śmiertelnych ma wtedy wynosić ponad 2 tys. osób. Dopiero w czerwcu dobowa liczba zgonów ma spaść poniżej 100.

Chiny

Narodowa Komisja Chin poinformowała w sobotę o 19 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. 18 z nich dotyczy osób, które przyjechały z zagranicy. Jedną lokalną infekcję zanotowano w centralnej prowincji Hubei.

Raport z poprzedniego dnia mówił o 31 przypadkach nowych zakażeń, wszystkie były „zaimportowane”. Liczba osób zakażonych w Chinach wynosi obecnie 81 639.

Komisja poinformowała także o czterech nowych przypadkach śmiertelnych. Tym samym liczba zgonów spowodowanych chorobą Covid-19 wynosi w Chinach 3326.

Kanada

100 tys. osób zmarłoby w Ontario, największej kanadyjskiej prowincji, bez obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa - wynika z przedstawionych w piątek rządowych modeli rozwoju sytuacji. Daty publikacji prognoz dla całej Kanady jeszcze nie ma.

Przewidywania dla Ontario, przygotowane przez rządowe agencje odpowiedzialne za służbę zdrowia - Ontario Health i Public Health Ontario oraz specjalistów uniwersyteckich, zakładają, że przy zastosowaniu ścisłych zasad ograniczania kontaktów między ludźmi i stosowaniu się mieszkańców do zaleceń medycznych, w Ontario podczas całej pandemii umrze od 3 tys. do 15 tys. osób, w zależności od skali wprowadzanych zakazów. Jak powiedział dr Peter Donnely, szef Public Health Ontario, epidemia może potrwać nawet 18 miesięcy do 2 lat, z możliwą trzecią falą zachorowań.

Ten sam scenariusz zakłada, że do końca kwietnia br. w Ontario umrze 1600 osób przy obecnym poziomie restrykcji, a jeśli poziom ten zostanie podwyższony (co określono jako „full future intervention”, pełna przyszła interwencja) - umrze 200 osób, ale bez żadnych regulacji zmarłoby 6 tys. osób.

Falklandy

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem stwierdzono na Falklandach - brytyjskim terytorium zamorskim na południowym Atlantyku - poinformowały w piątek miejscowe władze.

Pacjent przebywa obecnie w szpitalu, a jego stan zdrowia określany jest jako stabilny. Pierwsze objawy Covid-19 miał 31 marca, a test na obecność koronawirusa dał wynik pozytywny.

Falklandy to brytyjskie terytorium zamorskie, do którego prawa rości sobie także Argentyna. W 1982 roku doszło między obydwoma krajami do krótkiego konfliktu zbrojnego o wyspy.

Ukraina

Od 7 kwietnia nie będzie możliwy ruch pieszy na ukraińskich przejściach granicznych. O decyzji tej ukraińscy pogranicznicy poinformowali Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Straż Graniczna zamieściła na swoim profilu na twitterze informację, że zgodnie z decyzją władz Ukrainy obywatele tego państwa, którzy chcą wrócić z Polski do swoich domów, a nie posiadają samochodu, będą mogli to uczynić jedynie pociągiem lub samolotem.

Włochy

Tymczasem włoska prasa podaje, że: tłumy na ulicach Neapolu wywołują alarm i obawy.

Zdjęcia zatłoczonych targów i ulic w Neapolu publikują w sobotę na pierwszych stronach włoskie gazety podkreślając, że nie są tam przestrzegane restrykcyjne przepisy, zabraniające wychodzenia z domu bez ważnej potrzeby i nakazujące zachowanie odległości.

Sceny z neapolitańskich ulic wywołują alarm i obawy, że może tam dojść do fali zakażeń koronawirusem, podobnej jak wcześniej na północy - podkreśla prasa. Zaznacza, że mimo surowych przepisów wprowadzonych i przedłużanych przez rząd zbyt wiele osób wychodzi z domu pod pretekstem zakupów. Przypuszcza się, że zjawisko to nasili się przed Wielkanocą.

Chiny - Wuhan

Trzeba też odnotować, że zmienia się sytuacja w Wuhan. W tym mieście otwiera się osiedla, ale mieszkańcy wciąż boją się wirusa.

10 tygodni po wprowadzeniu bezprecedensowej kwarantanny mieszkańcy miasta Wuhan w środkowych Chinach, gdzie wybuchła pandemia koronawirusa, z niecierpliwością czekają na całkowite zniesienie surowych ograniczeń wychodzenia z domów. Wciąż obawiają się jednak wirusa i apelują do Europejczyków: nie wychodźcie z domów.

Wielu wuhańczyków może już opuszczać osiedla, o ile posiadają zielony „kod zdrowotny”. Jest to kod przydzielany przez system w popularnej w Chinach aplikacji służącej do mobilnych płatności. Korzystając z wielu danych, system określa, czy dana osoba mogła mieć kontakt z osobą zakażoną lub znajdowała się w miejscu, w którym przebywała również osoba zakażona.

Opuszczanie osiedli dotyczy pracowników firm, które wznowiły działalność po kwarantannie oraz mieszkańców uznanych za wolne od epidemii. Ci ostatni mogą opuszczać je na kilka godzin dziennie. W Wuhanie ponownie działa już część miejskich autobusów i linii metra. Pracę stopniowo wznawiają sklepy i inne zakłady. Władze zapowiedziały, że 8 kwietnia zniosą zakaz wyjazdu z miasta.

Według oficjalnych danych w Wuhanie od kilku tygodni nie notuje się prawie żadnych nowych zachorowań na Covid-19. Chińskie media informowały jednak, że w mieście wciąż wykrywane są przypadki bezobjawowe. Choć wiele wskazuje na to, że mogą one roznosić wirusa, nie są one w Chinach wliczane do „potwierdzonych przypadków” choroby, co rodzi obawy o drugą falę zakażeń w ChRL.

Chiny - trzy minuty ciszy i święto zmarłych

Chiny, Wuhan, trzy minuty ciszy dla ofiar Covid-19 / autor: PAP/EPA/ROMAN PILIPEY

W Chinach trzema minutami ciszy uczczono pamięć tysięcy zmarłych na Covid-19 w Chinach. Flagi opuszczone do połowy masztów, wstrzymany ruch uliczny, trzy minuty ciszy w całym kraju i wycie syren alarmu przeciwlotniczego – tak w Chinach uczczono w sobotę pamięć tysięcy osób zmarłych w tym kraju z powodu pandemii koronawirusa.

Sobotę ogłoszono dniem żałoby narodowej z powodu Covid-19 – choroby, która według oficjalnych danych zabiła w Chinach ponad 3,3 tys. osób. Pekin zaprzecza zarzutom, że oficjalny bilans może być zaniżony.

Państwowa komisja zdrowia podała, że w Chinach kontynentalnych odnotowano łącznie 81 639 „potwierdzonych przypadków” zakażenia. W ChRL nie zalicza się do nich jednak przypadków bezobjawowych, których łącznej liczby nie ujawniono.

W sobotę przypada chińskie święto zmarłych, Qingming Jie, w czasie którego Chińczycy odwiedzają cmentarze, czyszczą groby i oddają cześć przodkom. Tradycyjnie pali się wtedy „banknoty piekielne” i inne papierowe atrapy dóbr doczesnych, by symboliczne przesłać je przebywającym w zaświatach zmarłym.

Z powodu zagrożenia wirusowego w Wuhanie władze zakazały jednak odwiedzania cmentarzy co najmniej do 30 kwietnia. Mieszkańcom zaoferowano możliwość uczczenia przodków przez internet, gdzie mogą na żywo oglądać czyniących to pracowników cmentarzy.

W innych miastach wejście na cmentarze jest ograniczane i nie wszyscy zdołali się zarejestrować. Ci, którym się to nie udało, mogą czcić pamięć zmarłych w sieci lub za opłatą poprosić pracowników cmentarzy, by oczyścili groby i pokłonili się w ich imieniu – informowały chińskie media.

Gruzja

W Gruzji stwierdzono pierwszy przypadek śmiertelny zakażenia koronawirusem. W sobotę w Tbilisi zmarła zainfekowana 79-letnia kobieta, która cierpiała również na inne choroby współistniejące - poinformował lekarz prowadzący z kliniki, gdzie chora była leczona.

Pacjentka miała także inne choroby i dolegliwości - powiedział niewymieniony z nazwiska lekarz, cytowany przez agencję Reutera.

Agencja TASS podaje, że kobieta została przyjęta do kliniki uniwersyteckiej w Tbilisi 31 marca.

W liczącej 3,5 miliona ludzi Gruzji od początku epidemii koronawirusa do soboty stwierdzono 157 przypadków zakażenia.

