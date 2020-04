Koronawirus nie ustępuje u Borisa Johnsona

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson w niedzielny wieczór został skierowany do szpitala.

Dziesięć dni temu polityk wyjawił, że potwierdzono u niego koronawirusa. W związku z tym musiał poddać się kwarantannie. Po blisko dwóch tygodniach objawy nie ustępują, więc został skierowany na badania.

Za radą swojego lekarza, premier został dziś wieczorem przyjęty do szpitala na badania. Jest to krok zapobiegawczy, ponieważ premier dziesięć dni po pozytywnym wyniku testów nadal ma uporczywe objawy koronawirusa. Premier dziękuje personelowi NHS (publiczna służba zdrowia – dop. red.) za niesamowicie ciężką pracę i wzywa społeczeństwo do dalszego stosowania się do zaleceń rządu, aby pozostać w domu, chronić NHS i ratować istnienia ludzkie - zapewniła w niedzielę wieczorem rzeczniczka brytyjskiego premiera.